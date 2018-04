Směr v průzkumech prudce padá, názor Slováků ovlivnila vražda Kuciaka

Parlamentní volby na Slovensku by v dubnu opět vyhrála strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD), a to se ziskem 20,7 procenta hlasů. Její náskok se ale snižuje - proti únorové anketě jí preference klesly o čtyři procentní body, zatímco nejsilnější opoziční strana si polepšila. Vyplývá to z dnes zveřejněného výsledku průzkumu, který provedla agentura AKO.

Na názorový posun mezi slovenskými voliči měla zřejmě vliv vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, která byla spáchána ještě před únorovou sondáží AKO. Zločin v zemi vyvolal politickou krizi, která po masových protestech vyústila v pád koaliční vlády tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Pokud jde o dvě strany, jež pokračují v koalici se stranou Směr-SD, hnutí Most-Híd se podpora snížila o 0,7 procentního bodu na aktuálních 5,6 procenta. Naproti tomu Slovenskou národní stranu (SNS) by nyní volilo 10,7 procenta hlasujících, což je o 0,8 procentního bodu více než v únorové sondáži.

Proti únoru si také o 0,9 procentního bodu polepšila nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Pro ni by teď hlasovalo 17,1 procenta voličů.

Podle průzkumu, který AKO provedla mezi 4. a 7. dubnem, by se do zákonodárného sboru dostalo osm politických stran. Kromě již uvedených formací by se to podařilo i Lidové straně Naše Slovensko (LSNS), uskupení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), straně Sme rodina a do parlamentu by se také vrátilo Křesťanskodemokratické hnutí (KDH).