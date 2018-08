Smrtící hurikán Maria: Mluvilo se o 60 mrtvých, rok po katastrofě se ukazuje, že jich je přes 1400

Počet lidí, kteří zahynuli na Portoriku v důsledku loňského hurikánu Maria je pravděpodobně řádově vyšší, než doposud úřady uváděly. Vláda Portorika ve studii o obnově ostrova zveřejněné na internetu odhaduje tragickou bilanci hurikánu na 1427 lidských životů. Na dokument dnes upozornil deník The New York Times (NYT). Dosavadní oficiální bilance je 64 mrtvých.

Hurikán Maria se přes tento karibský ostrov náležející ke Spojeným státům přehnal loni 20. září. Živel zcela vyřadil z provozu elektrické sítě a způsobil materiální škody za 90 miliard dolarů (téměř dva biliony Kč). V nové zprávě s plánem na rekonstrukci infrastruktury žádá místní vláda americký Kongres o 139 miliard dolarů. Dokument obsahuje také nový odhad počtu obětí hurikánu.

"Ačkoli oficiální počet obětí od Portorického úřadu pro veřejnou bezpečnost byl původně 64, bilance je, zdá se, mnohem vyšší," citoval ze studie newyorský list. Později se v dokumentu uvádí, že "podle počátečních zpráv přišlo o život 64 lidí. Tento odhad byl později změněn na 1427."

Údaj vznikl srovnáním počtu úmrtí v posledních čtyřech měsících loňského roku se stejným obdobím v předešlém roce. Statistiky, z nichž odhad vychází, byly zveřejněny v červnu, ale představitelé portorické vlády je veřejně nekomentovali.

Vláda byla podle NYT silně kritizována kvůli podezřením, že oficiální počet obětí hurikánu Maria neodpovídá realitě. Kvůli několik měsíců trvajícím rozsáhlým výpadkům v dodávkách elektřiny umírali obyvatelé na cukrovku a otravu krve, řadu úmrtí zapříčinila nedostupnost lékařské péče nebo nedostatek elektřiny na provoz přístrojů, které lidem pomáhaly s dýcháním.

"Rozhodně uznáváme, že jde o realistický odhad," řekl mluvčí portorické vlády Pedro Cerame o počtu uvedeném ve zprávě pro zákonodárce. Guvernér Ricardo Rosselló si v současné době nechává o počtu obětí vypracovávat samostatnou studii na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu. Její zveřejnění se očekává v průběhu srpna.

"Nechceme to říkat nahlas ani o tom mluvit jako o oficiálním počtu. Oficiální údaj přijde a mohl by se tomu blížit. Ale dokud nebudeme mít před sebou studii a nebudeme to vědět přesně, nebudeme moci to číslo uznat jako oficiální," uvedl Cerame.