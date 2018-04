Smutná americká historie. Lynčování nepřežily tisíce nevinných lidí, oběti teď připomíná památník

Byla polovina 30. let, když ve městě Gadsden ve státě Alabama zaklepal místní muž na dveře domu, v němž měl bydlet 15letý černošský chlapec Fred. Po boku měl svoji dceru a na Freda si chtěl došlápnout, jelikož ho vinil, že holčičku shodil z verandy. Dívka přísahala, že to byl někdo jiný, otce ale nepřesvědčila.

Fred nebyl doma. Dveře otevřel jeho tatínek. Když muži řekl, že syn je zrovna v práci, rozzuřil ho. Začal mu vyhrožovat, že se pro kluka v noci vrátí. Fredův otec mladíka raději varoval a doporučil mu, ať z města odjede a už se nikdy nevrací. Tak se stalo. Fred spokojeně dožil v New Yorku.

Jeho rodiče dobře věděli, co by se mohlo stát, pokud by Gadsdenu zůstal. Jako ostatní černoši znali příběh Bunka Ridchardsona, kterého místní dav spojoval s vraždou bílé ženy, v níž ale nehrál žádnou roli. Lidi to nezajímalo, 28letého muže zavěsili za most a nechali jej z něj viset všem na očích několik dní, než zemřel.

Potřeba vytvářet povědomí

Ve čtvrtek v jiném alabamském městě Montgomery otevřeli právě těmto lidem památník. Mezi lety 1877 až 1950 bylo příběhů podobných Ridchardsonovu více než čtyři tisíce. Lynčování podle některých zdrojů pokračovalo až do konce 60. let, byť se postupně ze společnosti vytrácelo.

Za památníkem stojí Iniciativa pro rovnou spravedlnost (EJI). Její zakladatel Bryan Stevenson původně bojoval za zpřísnění zákonů v oblasti lidských práv, nyní ale svoji energii vrhl směrem k připomínání teroru, o němž se často zapomíná mluvit.

„Přesvědčovali mě, že zákon nebude dostatečný, pokud spolu s ním nevytvoříme povědomí o našich dějinách a nebudeme se zabývat zátěží, kterou mnoho Američanů nese,“ prohlásil Stevenson při otevření památníku.

Jedním z největších mýtů, které o lynčování panují, je důvod násilí. Přetrvává pohled, že to byl trest za znásilnění bílé ženy. Podle výzkumu EJI však byla se sexuálními prohřešky spojena jen čtvrtina případů a s násilím pouze třetina.

Zaklepal na dveře a zemřel

Častěji se jednalo o bagatelní záležitosti jako zmíněné strkání na verandě či organizování černošských voličů. Ženy běžně trpěly za to, když dav nenašel jejich muže a syny doma. Místo nich si bral je.

Jeden z nejsmutnějších příběhů prožil muž, který si říkal Generál Lee. Jméno si vzal na počest velitele konfederačních vojsk generála Roberta E. Leeho, jelikož se domníval, že otroctví by jeho rasu zachránilo. Jemu osobně nepomohlo nic. V roce 1904 ho rozzuření lidé zabili za to, že si dovolil zaklepat na dveře bílé ženy.

Lynčování obvykle přihlížely tisíce lidí. V některých případech se ho účastnilo i dvacet tisíc osob. Kromě věšení probíhalo pálení obětí zaživa nebo jiný typ mučení.

Historici se shodují, že lynčování fungovalo jako metoda společenské a rasové nadvlády po skončení občanské války a zrušení otroctví. Valná většina případů se také odehrála ve státech bývalé Konfederace.

Pachatelé přitom téměř vždy vyvázli bez trestu. Podle EJI skončilo odsouzením viníků jen jedno procento případů. Stevenson nyní doufá, že památník bude prvním krokem v procesu vyrovnávání se s minulostí. Jako vzor uvádí Jihoafrickou republiku či Německo.