Spor o loď, která pomáhala uprchlíkům: Italská justice ji odmítla vydat aktivistům zpět

Loď je zadržována do konečného vyšetření případu s případnou soudní dohrou. Posádka lodi čelí obvinění, že nabírala migranty přímo z lodí pašeráků lidí u libyjského pobřeží a přepravovala je pak do Itálie. Aktivisté to ale popírají a uvádějí, že pomáhají lidem v nouzi v mezinárodních vodách.

Organizace JR (Mládež zachraňuje) je v konfliktu s italskými úřady i proto, že nepodepsala kodex regulující činnost nevládních humanitárních organizací při zachraňování migrantů ve Středozemním moři, který vznikl z iniciativy italského ministerstva vnitra. Z devíti organizací podílejících se na záchranných akcích nepodepsaly dokument tři - kromě JR například i Lékaři bez hranic.

Italský soud před týdnem naopak nařídil propustit loď španělské neziskové organizace Proactiva Open Arms, která v polovině března připlula do sicilského přístavu Pozzallo s 216 migranty na palubě. Italská prokuratura ji po příjezdu nařídila plavidlo zabavit s obviněním, že posádka nedovoleně pomohla migrantům dostat se z Libye do Itálie.

Soud ale uvedl, že posádka migrantům pomohla oprávněně, protože je zachránila z gumových člunů, u kterých hrozilo, že se potopí. Navíc šlo o uprchlíky, kteří v Libyi čelili vážnému porušování lidských práv. To zahrnovalo nucené práce, znásilňování a omezování osobní svobody.

Soud tak odpověděl italským úřadům na jejich vyšetřování, proč posádka lodi nepředala migranty na moři libyjské pobřežní stráži. Prokuratura vyšetřovala tři osoby, mezi nimi i kapitána plavidla, ze zločinného spolčení za účelem nelegální migrace.