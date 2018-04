'Stop Sorosovi': Orbán hodlá pokračovat v boji proti americkému finančníkovi i po odchodu nadace

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes řekl, že boj proti liberální ideologii prosazované nadací amerického finančníka maďarského původu George Sorose bude pokračovat bez ohledu na to, kam se jeho nadace Open Society Foundation (OSF) přesune. Nadace podle rakouského listu Die Presse oznámila, že se přesune z Budapešti do Berlína, kde by nová odbočka měla být otevřena v létě. Mluvčí nadace ale dnes upřesnil, že nadace zůstane v Maďarsku přinejmenším do doby, než bude přijat nový zákon o nevládních organizacích. Pak se rozhodne.