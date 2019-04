Studentku v Bangladéši zákeřně upálili. Dovolila si nahlásit pokus o znásilnění | info.cz

Tragický příběh mladé studentky se začal psát 27. března, kdy ji ředitel školy zavolal do své kanceláře. Tam se jí měl opakovaně dotýkat. Dívka utekla a vydala se na policii, kde událost nahlásila. A podle všeho se tak 'odsoudila' k smrti.

Bangladéšští strážci zákona tentokrát podle norem opravdu nepostupovali – postiženou ženu proti její vůli při výpovědi natočili. Video se pak dostalo do místních médií, kterým je mohl poskytnout sotva kdo jiný než některý z mužů v uniformě. Mimochodem, Nusrat tušila problém a dávala si proto ruce před obličej, policista jí ale nařídil, aby si tvář nezakrývala.

Šestého dubna pak dívku vylákala skupina mužů na školní střechu. A zapálili jí. Utrpěla popáleniny na 80 procentech těla a o čtyři dny později zemřela. Důvod? Odmítla se podvolit a obvinění navzdory vyhrůžkám nestáhla.

Bangladéšské ženy, ale nejen ony, se nyní vydaly do ulic. Demonstrují proti všudypřítomnému sexismu v konzervativní islámské společnosti (muslimové tvoří více než 90 procent obyvatel). Hovoří o zneužívání a beztrestně páchaném násilí na ženách. Stěžují si na ponižující výslechy, které studentka musela podstoupit na místech, kde hledala ochranu a spravedlnost. Poukazují na provázanost místních bossů a policie, která slouží především mocným. A jistě nejde jen o okres Feni, který leží zhruba 160 kilometrů jižně od hlavního města Dháky a kde se tragédie odehrála.

#Bangladesh Ensure Justice for Murdered Student says @HRW Nusrat’s killing to punish her for proceeding with assault complaint shows need to reform and enforce laws against rampant sexual violence https://t.co/R4nA4kUTuU — meenakshi ganguly (@mg2411) 16. dubna 2019

„Strašlivá vražda této statečné ženy, která pouze hledala spravedlnost, jasně ukazuje, jak špatně se bangladéšská vláda staví k obětem sexuálního násilí,“ konstatuje Meenakshi Gangulyová, šéfka jihoasijské sekce organizace Human Rights Watch. „Bangladéšské úřady prostě neberou oběti sexuálního násilí vážně a neumějí je ochránit před pomstou,“ dodává.

Policie, na kterou nyní tlačí už i vláda, podle posledních zpráv v souvislosti s vraždou pozatýkala zřejmě až 15 lidí. Za mřížemi je rovněž lídr školy Sirádž ud-Daúla, kterého zažalovala i matka upálené žačky.

"The teacher touched me, I will fight this crime till my last breath," she said in the ambulance.



Nusrat Jahan Rafi was burned to death after reporting sexual harassment at her school in Bangladesh. We must never forget her courage. Say her name. #Nusrathttps://t.co/QBHDj1KVzE — Ellie Johnson (@efitzj) 18. dubna 2019

Januš: Benešová nesmí nahradit Kněžínka už z principu. Babiš by si měl její nominaci rozmyslet

Nicméně, jen během loňského roku minimálně sedm znásilněných žen raději volilo sebevraždu, než by žily s cejchem, který by jim patriarchální společnost vypálila. Ženské organizace loni registrovaly 940 ohlášených znásilnění v zemi s více než 160 miliony obyvatel. Opravdový počet těchto zločinů je dramaticky vyšší.

„Pokud se žena rozhodne hledat spravedlnost v případě sexuálního obtěžování, čeká jí především další obtěžování. Soudy se táhnou roky, ona sama je vystavena pohrdání, kterým ji společnost zahrnuje. Policie je navíc v těchto případech laxní,“ vysvětluje stanici BBC advokátka Salma Alíová. „Oběti proto takové žaloby obvykle vzdají. Násilníci nejsou potrestáni a podobné zločiny páchají nadále. A další napadené ženy se bojí chodit k soudům, neboť vidí, jak takové pře dopadají,“ uzavírá někdejší šéfka asociace bangladéšských právniček.