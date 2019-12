Sultán Erdogan vyhrožoval NATO. Patří Turecko ještě stále do aliance? | info.cz

„NATO musí aktivně předcházet hrozbám teroristických organizací. Zcela nezbytně se musí přizpůsobit této nové výzvě. A my od spojenců očekáváme, že nás v zápase s těmito hrozbami energicky podpoří,“ prohlásil podle televize Al-Džazíra turecký hegemon ještě před odletem na alianční summit, který zkraje týdne proběhl v Londýně. Posléze pak k údivu, ba spíše rozhořčení stávajících partnerů naznačil, že je připraven použít právo veta při schvalování aliančních plánů pro Pobaltí, které NATO preventivně chrání před případnou ruskou agresí. „Pokud naši přátelé z NATO neoznačí za teroristy ty bojovníky, se kterými se potýkáme, pak je mi líto, ale my neodsouhlasíme žádný ze závěrů, který bude na summitu přijat,“ uvedl.

Již před časem to natvrdo (podle agentury Bloomberg) řekl turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu. Ankara nemá žádné výhrady proti alianční dohodě o obraně baltských zemí, které se bojí Ruska. Chce ale od NATO cítit stejnou solidaritu při svém boji se syrskými Kurdy. Včera (4. prosince) Turecko podle očekávání svoji hrozbu odvolalo.

NEW — NATO Secretary-General Stoltenberg says Turkey agreed to approve defense plan for the Baltics and Poland.



A breakthrough. One wonders what Turkey got in return