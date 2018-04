Superstíhačka Su-57 propadla. Indie odmítla ruskou nabídku na její licenční výrobu

Pro Rusko jde o tvrdou ránu, píše se na webu magazínu Jane’s Defence Weekly. Putinův režim totiž dlouhodobě usiluje o získání dominantního postavení v dodávkách zbrojního vybavení do Indie. V rámci programu FGFA plánovalo indické ministerstvo obrany nakoupit 127 stíhaček. Stíhačka FGFA je přitom Su-57, přičemž Indie požadovala transfer ruského know-how do Indie a co největší podíl indického průmyslu na projektu.

Vyjednávání o projektu se táhlo jedenáct let a charakterizovalo je stále klesající nadšení Indů pro ruskou technologii. Su-57 se totiž pro Rusko postupně stal učiněnou noční můrou. Letadlo vzniklo jako reakce na americké letouny páté generace F-22 Raptor a F-35 Lightning II. Oba americké projekty trpí celou řadou technických obtíží. Rusko je na tom vzhledem ke své technologické zaostalosti ještě hůř.

Vývoj superstíhačky byl zahájen z čistě politického rozhodnutí. Pro moskevský establishment je totiž nepřijatelný stav, kdy se nemůže alespoň chlubit zbraněmi srovnatelnými s tím nejpokročilejším a nejlepším, co může nabídnout kterýkoliv z velmocenských soků. Suchoj v projektu stíhačky páté generace utopil obrovské sumy peněz, přičemž do letuschopného stavu se nakonec povedlo uvést jen asi sedm strojů.

Ekonomickou záchranu celého projektu měl být právě FGFA. Ochladlý zájem Indů mělo povzbudit nedávné nasazení Su-57 nad Sýrií, ale nestalo se. Rusové nedokázali provést žádnou výraznou demonstraci schopností tohoto stroje.

Podle Jane’s Defence Indové nyní ostře zdůraznili „rozdílnost pohledů na technologické schopnosti Su-57,“ což může znamenat jediné: ostré nasazení letadel ukázalo, že projekt v dané podobě není dostatečně pokročilý.

Rusko utrpělo nejen ekonomickou a prestižní, ale také strategickou ránu. Indie totiž prakticky současně s oznámením o konci projektu FGFA oznámila, že si opatří francouzské stíhačky Rafale, dále jedná o nákupu amerických F-16 a také se zajímá o švédské Gripeny.