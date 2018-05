Syrská armáda vytlačila bojovníky IS z jihu Damašku

Syrská armáda dnes vytlačila radikály z organizace Islámský stát (IS) z oblasti Hadžar al-Asvad, která leží na jižním okraji Damašku. Informovala o tom syrská státní televize. Syrská armáda se snaží od dubna obsadit zbývající oblasti u hlavního města. Ofenziva proti IS byla obnovena dnes po krátkodobém příměří, jež umožnilo evakuaci civilistů.

Příměří platilo od neděle a týkalo se oblasti Hadžar al-Asvad. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) už v neděli informovala o evakuaci, ale syrské státní sdělovací prostředky její zprávu potvrdily až dnes. SOHR oznámila, že z Hadžar al-Asvadu ráno odjížděly autobusy do východní Sýrie, kde působí IS. „S pomocí 32 autobusů bylo od neděle evakuováno 1600 civilistů a bojovníků,“ ohlásila dnes SOHR.

Syrská televize ohlásila, že těsně před polednem místního času (11:00 SELČ), kdy mělo příměří skončit, vzlétla syrská letadla a zaútočila na pozice radikálů. IS „prožívá své poslední hodiny“, sdělil reportér syrské televize. Obnovení bojů potvrdili také obyvatelé Damašku.

Boje byly hlášeny z Hadžar al-Asvadu a také z blízkého Jarmúku, kde je tábor pro palestinské uprchlíky. Televize oznámila obnovení vládní kontroly nad Hadžar al-Asvadem krátce po obnovení bojů.

Ramí Abdar Rahmán ze SOHR řekl, že syrské jednotky vstoupily do tábora Jarmúk a osvobodily už Tadámun a Kadam, které leží rovněž jižně od Damašku.

SOHR tvrdí, že někteří bojovníci IS dostali povolení z Jarmúku odejít, což ale syrské státní sdělovací prostředky popřely.

Tato skupina, která roku 2014 obsadila sever Iráku a Sýrie a v Iráku byla poražena loni, v Sýrii ovládá kromě malé části damašského předměstí ještě dvě pouštní oblasti na východě, napsala agentura Reuters. Další skupina, která se k IS hlásí, drží menší území na syrském severozápadě.

Syrská armáda v dubnu osvobodila od povstalců oblast u Damašku - východní Ghútu - ale stále bojuje proti IS jižně od města. Pokud se podaří IS z pozic vytlačit, bude to poprvé od zahájení války v roce 2011, co vláda obnoví kontrolu nad syrskou metropolí a jejím okolím, napsala agentura AP.

Izraelské sdělovací prostředky informovaly o explozích, jež byly slyšet v noci na dnešek jižně od Damašku. Jejich původ zatím není jasný. Exploze byly slyšet ze zařízení využívaného íránskými jednotkami působícími v Sýrii. Informovala o tom arabská redakce Sky News, ale jiné zdroje to nepotvrdily.