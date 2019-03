Teroristy Islámského státu, kteří jsou z Evropy, musíme vzít zpátky, říká dokumentarista teroristů | info.cz

V Somálsku už několik desetiletí probíhá občanská válka a působí tam teroristická islamistická organizace Aš-Šabáb (mládež). V jejích řadách bojují i lidé, kteří se narodili v Evropě. Právě tím, jak se mladí lidé somálského původu v Evropě radikalizují, jak se přidávají k této organizace, a jak v ní bojují, se už léta zabývá dánský dokumentarista Soren Steen Jespersen. V posledních čtyřech letech k tomu přidal i otázku, co se děje s těmi bojovníky, kteří se odmítnou podílet na teroristických útocích a tuto organizaci opustí. A z toho loni vznikl jeho film Ztracený bojovník.

„Chtěl jsem vědět, co dělá společnost s těmi, kteří opustí teroristickou organizaci. Co dělat, když se člověk dostane mimo takovou organizaci a lituje svých činů,“ vysvětluje pro INFO.CZ Jespersen. Jako příklad pro film si zvolil mladého bývalého bojovníka Aš-Šabábu Mohameda, který vyrostl v Lodýně, radikalizoval se tam, odejel do Somálska, přidal se k Aš-Šabábu, a pak od něj odešel. Jenže Mohamed nemá kam jít. Velká Británie, kde vyrostl ale bez tamního občanství, ho nechce pustit kvůli členství v teroristické organizaci a záznamu v rejstříku trestů na své území. Přitom ve Velké Británii má ženu a malé dítě. Somálsko, kde nyní žije a skrývá se, Mohamed příliš nechápe.

„Mohamed vyrostl v Londýně, je bez kořenů. Neví dokonce ani to, co je to být součástí klanu, což je v Somálsku ta nejdůležitější věc,“ vysvětluje Jespersen. „Mohamed je samozřejmě takový složitý hraniční případ, protože nemá britské občanství, i když žil v Británii skoro celý život. Ale jinak si myslím, že by takové lidi měly přijmout zpátky evropské země,“ říká dánský režisér. „Musím říci, že souhlasím s americkým prezidentem Donaldem Trumpem – a to je jediný případ, kdy s ním souhlasím, - že si evropské státy mají vzít své občany, kteří bojovali na straně Islámského státu. Včetně jejich žen a dětí. Musíme vzít zpátky občany Velké Británie, Dánska i dalších zemí a ukázat jim, že demokratický systém funguje. Musíme je postavit před soud, odsoudit je za zločiny, které skutečně udělali, a pak po odpykání trestu budou čistí. A pak můžeme zahájit proces, který nám umožní pochopit, proč se stalo, co se stalo,“ navrhuje Jespersen, který natočil i dokument o Sýrii.

Jak ale zařídit to, aby navrátilci, kteří kdysi sloužili v teroristické organizaci, neradikalizovali další lidi? Podle Jespersena by mohla pomoc zkušenost s dánskými kriminálními gangy. „Byla u toho ta samá diskuse. Gangsteři ve vězení vytvářeli paralelní strukturu, protože byli v těch samých vězeních a místnostech, ovlivňovali ostatní. Bylo třeba je rozptýlit a to samé je třeba udělat s radikálními islamisty. Navíc je třeba je kontrolovat. Zároveň jim musíme ukázat, o co u nás jde, že bojujeme za demokratickou a spravedlivou společnost a spravedlivý právní systém,“ vypráví. V tom společnost podle něj selhala. „Ti lidé, často jde o lidi s kořeny z Afriky či Blízkého východu, se setkávali v naší společnosti s rasismem, přehlížením, nepřátelským prostředím. Pak udělali špatnou věc, spadli fakticky do pasti, a my je musíme vrátit zpátky do společnosti,“ říká. Jak to ale přesně udělat Jespersen neví i když důležitou roli v tom má hrát snaha dostat je „ze dna společnosti“ a „jemný přístup“ společnosti a náboženských činitelů, například imámů.

Podle Jespersona – a to je jeho dlouhodobé téma – napomáhají radikalizaci mladých lidí špatné sociální podmínky a to, že se necítí jako součást většinové společnosti. Teroristé jim pak nabídnou to samé, co gang. „Že je budou akceptovat, místo ve společnosti a určitý druh identity. Každý chce být součástí něčeho,“ vysvětluje režisér. Radikalizace na Západě tak podle něj není výjimkou, něčím, co se nemůže stát. Mohamed se radikalizoval v Londýně, ale, stejně tak se mohl radikalizovat v Kodani nebo nějakém menším dánském městě. Žil na dně společnosti. Je třeba vzít do úvahy sociální otázku,“ tvrdí Jespersen. Navíc, a to je podle něj třeba také vzít v úvahu, ne všechny teroristické organizace jsou od začátku chápány a označovány jako teroristické. A Aš-Šabát je typickým příkladem. „Organizace Aš-Šabáb nikdy nespáchala teroristický čin mimo Afriku a dokonce ani mimo širší oblast okolo Somálska. V letech 2007 – 2009 byla Somálci vnímána jako osvobozenecká organizace zaměřená proti cizincům, Američanům, Evropanům a křesťanům (pozn.red.: kteří se ovšem snažili pomoci Somálsku k míru a dodat tam potraviny pro hladovějící obyvatelstvo). Část Somálců Aš-Šabáb chápala jako bojovníky za svobodu. To se samozřejmě změnilo, dnes je i většina Somálců považuje za teroristy,“ vysvětluje Jespersen.

Jespersen upozorňuje na to, že svět je složitý, nejednoznačný, a že to platí i o teroristech. „Sdělením filmu je, že pokud zjednodušujeme příliš složitý problém, nikdy nedosáhneme řešení a ani se k němu nepřiblížíme. Vidíme věci často jen černě nebo bíle. Přitom jak média, tak politici měli přijmout existenci takové složitosti světa,“ zdůrazňuje režisér Soren Jespersen.