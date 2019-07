„Tohle jen tak nevyšumí.“ Peníze z Ruska dál rozkládají italskou vládu | info.cz

Skandál kolem údajného financování strany Mattea Salviniho z Ruska ani týden po zveřejnění tajných nahrávek ze setkání zástupců Ligy s představiteli Kremlu neutichá. Aféra, která plní titulní strany italských médií, je pro Salviniho více než nepříjemná. Kdo z ní může naopak těžit, je jeho koaliční partner – euroskeptické Hnutí pěti hvězd (M5S), které se ještě před rokem stalo vítězem voleb, během vládního angažmá však značná část jeho voličů přeběhla právě k Salvinimu. Po zveřejnění nahrávky to může být právě naopak, rozpad vlády se však M5S nehodí. „Kdybych to měl přirovnat, hodně to připomíná situaci u nás,“ říká pro INFO.CZ expert na italskou politiku z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík.

Podezření, že nacionalistická protiimigrační strana ministra vnitra Mattea Salviniho získávala finanční prostředky z Ruska, se v italském veřejném prostoru objevuje dlouhodobě, nahrávky zveřejněné minulý týden serverem Buzzfeed však přišly jako rána z čistého nebe.

Jde o záznam ze setkání zástupců italské Ligy s představiteli Kremlu, které se uskutečnilo loni 18. října v moskevském hotelu Metropol. Tehdy byl v Moskvě oficiálně i Salvini, který z ruské metropole odjížděl se slovy, že „lidí jako je Putin, kterému leží na srdci zájem občanů, bychom potřebovali desítky“. Šéf Ligy se vřelým vztahem k Vladimiru Putinovi nikdy netajil a opakovaně se postavil také proti sankcím namířeným proti Moskvě po anexi Krymu. Nahrávka však může být prvním hmatatelnějším důkazem, že jeho strana možná byla nelegálně financována ruskými penězi.

„Je to opravdu velmi sledovaná kauza, která se táhne hodně dlouho. Zkazky o tom, že je Liga severu placená z ruských peněz, se objevují už několik let. Teď je to ale poprvé, co jsou na stole konkrétnější důkazy o tom, že něco takového pravděpodobně proběhlo,“ říká pro INFO.CZ expert na italskou politiku z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík.

Podle italských médií se s Putinovými lidmi setkal Salviniho bývalý mluvčí Gianluca Savoini a další dva Italové, kteří společně domlouvali prodej ropy za zvýhodněnou cenu výměnou za finanční pomoc Salviniho straně. Partaj si tak měla přijít na více než 65 milionů dolarů, tedy na necelých 1,5 miliardy korun, které měla získat ještě před volbami do Evropského parlamentu. „Příští květen se konají evropské volby. Chceme Evropu změnit. A nová Evropa musí mít k Rusku blízko jako dřív, chceme získat zpět svou suverenitu,“ říká na záznamu jeden z Italů.

Sám Salvini označuje kauzu za „směšnou“ a tvrdí, že z Ruska nedostal jediný rubl. Italská média ostatně přiznávají, že stále není jasné, zda byl obchod nakonec uzavřen a Liga peníze skutečně dostala, nahrávka je ale výbušná sama o sobě. Informace rozvířila vody italské politiky a opozice začala okamžitě požadovat, aby Salvini kauzu vysvětlil. Ve čtvrtek pak začala možnou mezinárodní korupci ze strany Ruska vyšetřovat milánská prokuratura.

Kauza však vyvolala poprask také uvnitř vládní koalice. Zastupující předseda vlády a šéf Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi di Maio v neděli vyzval k vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, která by se podle něj měla zabývat financováním „všech stran“. Maiova reakce na probíhající aféru však Salviniho pobouřila. Na návrh svého koaličního partnera odpověděl řečnickou otázkou, jestli se budou „v parlamentu od nynějška projednávat všechny soukromé večeře“.

Může kauza vládu v Římě ohrozit?

Vztahy mezi koaličními partnery – Hnutím pěti hvězd a Salviniho Ligou – nebyly nikdy ideální a od počátku se hovoří o tom, že jejich partnerství je spíše sňatkem z rozumu. S nárůstem preferencí Mattea Salviniho se však vztahy uvnitř koalice začaly dál vyostřovat. Poslední kapkou pak byly evropské volby, které jen potvrdily, že Liga je v současnosti daleko silnější než M5S, které ještě loni suverénně ovládlo parlamentní volby. M5S se tak skandálu zřejmě bude snažit využít.

„To, že Liga měla mít pomoc z Ruska, bylo v Itálii veřejným tajemstvím, ale nyní je zřejmé, že kauza určitě jen tak nevyšumí – zejména Hnutí pěti hvězd, které dlouhodobě oslabuje a je kritizováno vlastními voliči za to, že je v této vládě, se o ni bude zajímat a bude chtít ukázat, že se také umí přihlásit o slovo,“ říká Mejstřík, podle kterého bude zajímavé sledovat, kam až bude Hnutí pěti hvězd ochotné zajít.

Salviniho koaliční partner tak může vyhrožovat i pádem vlády, podle odborníka na italskou politiku je však nutné si uvědomit, že se M5S nenachází v ideálním postavení. Zatímco v loňských volbách bylo Maiovo hnutí první, dnes by s velkým náskokem zvítězila Salviniho Liga. „Pokud by nyní vládu položili a došlo by na předčasné volby, získali by třeba jen polovinu hlasů než předtím. V jejich zájmu tedy volby nejsou. Kdybych to měl přirovnat, hodně to připomíná situaci u nás,“ dodává.

Napětí uvnitř koalice si je vědom i její premiér Giuseppe Conte, podle kterého by Salvini měl kauzu vysvětlit před parlamentem, obavy o možný pád vlády ale odmítá. „Pan Savoini nikde nedržel žádnou vládní funkci… Vyšetřování se proto nyní vztahuje pouze na něj,“ řekl premiér podle agentury ANSA s tím, že aféra kolem možného nelegálního financování Ligy vládu nijak neohrožuje.

Salvinimu se tak zatím daří kazu dál nerozdmýchávat a držet koalici pohromadě. Nahrává mu přitom i fakt, že voliči, kteří slyší hlavně na jeho populistickou rétoriku, napojení Ligy na Moskvu a její údajné financování z Ruska nijak zvlášť neřeší. Je však otázka, kam až se může aféra dostat. Pokud by přišly další důkazy, nebo by případ skončil u soudu, část voličů Ligy by to přeci jen mohlo odradit.

„Velké části voličů Ligy je to, že se objevila nějaká nahrávka, v současnosti jedno. Pokud by ale celý případ šel k soudu, protože jde o nelegální financování, to už by samozřejmě mělo větší efekt. Na jednu stranu by to Hnutí pěti hvězd mohlo pomoci, na stranu druhou by se ale ocitli před složitou volbou, zda ve vládě setrvat, anebo odejít – avšak za rizika předčasných voleb, které si nicméně za současné konstelace přát nemohou,“ uzavírá Mejstřík.