Tragédie z Vegas ožívá. Střelec, který tam v říjnu vraždil, vše měsíce plánoval. Dopředu mazal své stopy

Stephen Paddock, který loni v říjnu zabil palbou z hotelového pokoje v Las Vegas 58 lidí a přes 500 osob zranil, svůj čin nejenom dlouho plánoval, ale postaral se také o to, aby co nejvíc zkomplikoval jeho vyšetřování. Vyplývá to ze soudních dokumentů, které Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v pátek odtajnil.