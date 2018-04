Trest pro atentátníka z Paříže Abdeslama: Za pokus o vraždu policistů dostal 20 let vězení

Belgický soud dnes uznal Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z teroristických útoků v Paříži, vinným z pokusu o vraždu policistů při razii v roce 2016 v Bruselu. Udělil mu trest 20 let vězení. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015 by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020. Čtení rozsudku, který si obžalovaný nepřišel do soudní síně vyslechnout, by mělo podle agentury Reuters trvat asi tři hodiny.