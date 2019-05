Trump cíleně nedoplňuje svoji vládu. Obchází Senát a oslabuje některé ministry | info.cz

Více než jakýkoli jiný prezident sází Donald Trump na dočasné ministry, neboli na členy kabinetu, kteří vykonávají funkci bez potvrzení Senátem. V současnosti tento krok schází dvěma ministrům – obrany a vnitřní bezpečnosti. Ještě začátkem dubna neměl souhlas Senátu ani ministr vnitra.

Problém se přitom týká i dalších členů administrativy. Trump má dočasného personálního šéfa Bílého domu a schvalovací proces v Senátu za sebou nemá ani jeho nově vybraná velvyslankyně při Organizaci spojených národů. List Washington Post, který vede průběžně aktualizovaný přehled o obsazení administrativy, navíc spočítal, že k tomuto pondělku Trump nikoho nenominoval hned na 143 klíčových postů.

Potíže s jejich obsazováním provázely i předchozí prezidenty, Trump ale atakuje rekordní čísla. Ministerstvům a klíčovým vládním úřadům chyběl během Trumpovy vlády stálý šéf v průměru 388 dní za rok. Číslo přesahuje standardní počet dní kvůli metodice, která sčítá každý úřad zvlášť a výsledné číslo dělí počtem Trumpových let ve funkci. Tak vysokých hodnot nedosahoval žádný z jeho předchůdců za posledních 50 let.

Trump přitom v počtu dočasných šéfů úřadů problém nevidí, což vysvětluje, proč neposílá své lidi do Senátu, ačkoli republikáni drží v horní komoře většinu a nemusel by se tak pokaždé strachovat, jak tomu bylo například v uplynulém volebním období. „Mám je rád. Umožňují mi větší flexibilitu. Rozumíte? Mám je rád, tak jich pár máme. Máme skvělý, skvělý kabinet,“ prohlásil Trump před americkými reportéry v lednu.

Jenže praxe, na kterou v posledních měsících sází stále častěji, je problematická hned ze dvou důvodů. Trump tím bere Senátu jednu z jeho nejdůležitějších funkcí. Horní komora má kontrolovat členy exekutivy, od toho je i onen proces potvrzování ve funkci. „Senát se tímto zabýval už během úřadování úplně prvního Kongresu, když Georgi Washingtonovi nařídil posílat nominace do Kapitolu v rozumném tempu,“ popsal pro New York Times profesor z New York University Paul Light, který se procesem jmenování členů kabinetu dlouhodobě zabývá.

Ostatně Trumpovy okolky se nelíbí ani současným soudcům Nejvyššího soudu. Clarence Thomas v roce 2017 prohlásil, že by měly existovat limity, které by omezily prezidentovy možnosti doplňovat kabinet pouze dočasnými členy. Nic takového ale zatím neplatí. I dočasný ministr má přitom takřka totožné pravomoci toho schváleného Senátem.

Jenže v tom je právě druhý problém. Jednou věcí je formální stránka úřadu a jeho možností, jinou záležitost ale představuje neformální vliv takového člena vlády. „Chcete mít potvrzené ministry, protože mají mnohem větší autoritu dělat rozhodnutí a zavádět pravidla,“ prohlásil senátor James Lankford.

Náramně je to aktuálně znát na příkladu ministerstva obrany, jehož vliv a rozhodovací schopnosti jsou klíčové i pro evropské spojence USA, tedy například i pro Česko. Ministerstvo obrany momentálně vede dočasný ministr Patrick Shanahan, jenž je v této roli již 120 dní. Kromě něj má ale podobný status přibližně čtvrtina zaměstnanců na seniorních pozicích. Náprava přitom může přijít až po schválení Shanahana v Senátu.

Eric Fanning, jenž působil jako dočasný ministr v administrativě Trumpova předchůdce Baracka Obamy, připodobnil pro list Politico současnou Shanahanovu pozici k člověku, který zajišťuje, aby vlaky jezdily tak jak mají, ale nemůže měnit jejich trasy. Tedy v klasické české variantě: topí a svítí, ale nečiní zásadní rozhodnutí.

Projevilo se to, když Trumpova administrativa označila Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Shanahan s krokem nesouhlasil, ale neodvážil si osobně oponovat prezidentovu poradci pro národní bezpečnost Johnu Boltonovi a ministru zahraničí Mikeu Pompeovi, kteří oba potvrzovacím procesem v Senátu prošli. Nesouhlas tak vyjádřil jen jeho náměstek, čili nižší šarže s omezeným vlivem.

Minimálně v případě ministerstva obrany se ale zřejmě blýská na lepší časy. Vzhledem k personální situaci, kterou může vyřešit jen stálý ministr, Trump zřejmě Shanahana oficiálně nominuje a pošle jej Senátu ke schválení. Podle zdrojů Politica by se tak mělo stát hned poté, co Pentagon dokončí prověřování jeho vztahu k bývalému zaměstnavateli, jímž je firma Boeing.