Trump drtí evropské spojence. Ostrým výpadem proti Německu zaskočil Stoltenberga

„Chráníme Německo, chráníme Francii, chráníme všechny tyto země a mnohé z nich jdou, uzavřou dohodu o plynovodu s Ruskem a platí miliardy dolarů do ruské pokladny. My je máme chránit proti Rusku, ale oni platí Rusku miliardy dolarů,“ prohlásil Trump.

S německou kancléřkou Angelou Merkelovou se americký prezident uvidí dnes na aliančním summitu, schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem má naplánovanou na pondělí do Helsinek.

„Platíte miliardy a miliardy zemi, proti které vás my máme chránit. Každý o tom mluví, po celém světě. My vás máme chránit před Ruskem, tak proč mu platíte miliardy za energii?“ ptal se na schůzce s někdejším norským premiérem Stoltenbergem Trump, který také připomněl, že bývalý německý kancléř Gerhard Schröder je ve vedení ruského Gazpromu.

Německo je podle Trumpa fakticky ruský „zajatec“, i kvůli tomu, že se rozhodlo zbavit jaderných energetických zdrojů. NATO by se mělo energetickou závislostí na Rusku podle Trumpa zabývat: „Máme chránit Německo, ale to získává svou energii z Ruska. To mi vysvětlete. Ale ono to nejde vysvětlit, víte?“

Generální tajemník NATO byl na druhé straně jednacího stolu Trumpovým ostrým výpadem zjevně překvapen. Obvykle stručné a dopředu připravené komentáře do kamer před začátkem samotného jednání nabraly pro alianční schůzky neobvyklý ráz přímé výměny názorů.

Stoltenberg Trumpovi připomněl, že v NATO je 29 spojenců, jsou mezi nimi někdy rozpory a plynovod Nord Stream z Ruska do Německa je jednou z nich. „Přes tyto rozpory jsme byli vždy schopni se spojit na klíčové věci, kterou je společná obrana. Silnější jsme společně než každý zvlášť,“ řekl.

„Ale jak můžete být společně, když země získávají energii od člověka, před kterým chcete chránit?“ reagoval Trump. “Protože chápeme, že při společném postupu jsme ve vztazích s Ruskem silnější,“ odpověděl generální tajemník aliance, jejíž vztahy s Moskvou jsou velmi chladné od ruské anexe Krymu a přístupu k ukrajinské krizi v roce 2014.

Trump opáčil, že evropský přístup jen umožňuje Rusku bohatnout. Státy EU i USA kvůli Ukrajině uvalily na Rusko určité hospodářské sankce. Stoltenberg v další výměně názorů argumentoval tím, že i za studené války západoevropské země obchodovaly s tehdejším Sovětským svazem. „Obchod je skvělý, ale myslím, že energetika je úplně jiný příběh než normální obchod. A máte země jako Polsko, které na to nepřistoupily, protože nechtějí být ruským zajatcem,“ reagoval Trump.

INFOGRAFIKA DNE: Jak státy NATO plní závazek výdajů na obranu?autor: INFO.CZ

Prezident USA zopakoval též svou starší výhradu, že USA vynakládají na obranu daleko větší peníze než Německo, kde je to jen okolo jednoho procenta hrubého domácího produktu.

Ostrá slova amerického prezidenta přišla hned na úvod dnešní série jednání s evropskými partnery na summitu, jehož cílem má být v první řadě demonstrovat trvající jednotu transatlantického obranného společenství.

Podle Trumpa Američané na společnou obranu doplácejí desetiletí a na věc upozorňovali už jeho předchůdci v prezidentské funkci. Nic se však nezměnilo. „Je to velmi nefér vůči naší zemi, je to velmi nefér vůči našim daňovým poplatníkům. Myslím, že tyto země musí přidat ne v desetiletém období, ale měli by přidat hned. Německo je bohatá země,“ prohlásil americký prezident s tím, že Berlín by své obranné výdaje mohl bez problémů okamžitě navýšit. USA se s nynějším stavem podle něj nesmíří.