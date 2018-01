Trump nepřinesl jen špatné věci. 5 věcí, které jsou díky němu lepší než v minulosti

Kongres se probudil

Možná už od dob prezidenta Teddyho Rossvelta byli Američané zvyklí, že hlavní silou, která spouští zákonné změny, je především prezident. Kongres po desetiletí sloužil spíše jako jakási poradní rada, která zákony navrhované hlavami státu buď požehnala, nebo odmítla a případně přeměnila. To trvalo pouze do doby, než do čela úřadu nastoupil Trump. V tu chvíli se kongresmani probudili z mnohaletého spánku a začali sami aktivně jednat a navrhovat, často přímo proti záměrům prezidenta. Důkazem je například schválení sankcí vůči Rusku, proti kterému Trump opakovaně vystupoval. Možná právě příklon nového prezidenta k některým zemím a názorům probudil kongres z letargie a politici si uvědomili, že mají schopnost zákonodárné iniciativy, které nemusí vždy souznít s přáními hlavy státu.

Sexuální obtěžování středem zájmu

Veřejnost v minulém roce pobouřilo a překvapilo množství sexuálních narážek, se kterými se ženy denně potýkají. Situaci, která posléze vyústila v kampaň #MeToo, spustila obvinění hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který měl obtěžovat několik známých hereček. Přiznání slavných následně podnítilo i další ženy, které se sice nehřejí v záři reflektorů, i tak se ale se sexuálním harašením potýkají. Podle webu Politico došlo k odhalení celé problematiky také paradoxně díky Donaldu Trumpovi. Už jeho kampaň provázela řada obvinění ze sexuálního obtěžování i nevhodných vulgárních narážek, kterých se měl hotelový magnát roky dopouštět. Právě veřejné propírání problémů slavného muže, který se následně dostal do čela USA, možná vedlo k tomu, že se ozvaly ženy, které se následně nebály odhalit dalšího dosud vlivného chlípníka.

Nová šance pro Alabamu

Obyvatelé státu Alabama loni vybírali v doplňovacích volbách nového senátora. Kandidátem republikánů byl Roy Moore. Ještě před volbami se objevilo několik žen, které Moora obvinily ze sexuálního obtěžování. Vzhledem k podobným výtkám na adresu Trumpa by to nebylo zřejmě v očích volících Američanů zřejmě nic tak hrozného, kdyby ženy nepřiznaly, že Moore je obtěžoval dávno předtím, než dosáhly zletilosti. Republikánský kandidát se přesto dočkal rozsáhlé podpory od guvernéra státu Kaye Iveyho, který prohlásil, že nemá důvod obviněním žen nevěřit, přesto ale Moora bude volit. Jeho prohlášení společně s představou, že Trump schvaluje podezřelého pedofila do vrcholné politické funkce, zřejmě přimělo nakonec obyvatele státu k tomu, že Moore se senátorem nestal a Alabama po čtvrtstoletí zvolila demokrata. Podle webu Politico tak dostali Alabamští možnost ukázat, že navzdory podivnému postoji svého guvernéra, který sice Moorovým obětem věří, ale pedofilie mu asi tak nevadí, že “nejsou úplní idioti”.

Investigativní žurnalistika na vzestupu

Prezident Trump je ve válce s novináři prakticky od počátku své kampaně. Reportéry takzvaného tradičního zpravodajství označuje za manipulátory, kteří podle něj výrazně nadržovali jeho politické sokyni Hillary Clintonové. Ani po Trumpově nástupu do úřadu ale boje neustaly. Prezident výrazně favorizuje některá média a opakovaně útočí i na twitteru na ta, která mu dle něj křivdí. Obvinění z nestrannosti od nejvýše postaveného Američana tak vedlo novináře v uplynulém roce k tomu, že odváděli mnohem více investigativní práce, například co se týče možných vazeb prezidenta a jeho okolí na Rusko. Zároveň vzrost i počet předplatných a lze tak předpokládat, že nejen množství investigativních článků, ale i množství zvídavých čtenářů roste.

Svoboda slova mimo ohrožení

Ani rok po Trumpově prezidentování se USA nestaly policejním státem. Stále se mohou konat demostrace a protestní shromáždění a systém svobody slova funguje. Je to podle webu Politico možná právě proto, že určitá část společnosti bere Trumpa už od počátku jako určitou hrozbu, proto od jeho prvních dnů v úřadu nejen novináři, ale i obyvatelé sledují každý jeho krok a podezřelé chování se okamžitě stává součástí veřejné diskuse. Právě díky tomu se nepovedlo prezidentovi dosadit do důležitých úřadů jen své prověřené lidi, kteří by nekladli odpor návrhům Trumpovy administrativy. Takže možná právě kvůli “zlosyneckému oparu”, který se nad novým prezidentem od počátku vznáší, zůstaly zatím všechny svobody i přes počáteční obavy zachovány.