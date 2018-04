Trump přijede na první návštěvu Velké Británie v polovině července, možná se setká i s královnou

Do Spojeného království Trump podle tisku dorazí po červencovém summitu NATO v Bruselu. Zdrží se několik dní a setká se patrně i s královnou Alžbětou II. nebo dalšími členy královské rodiny. Nebude to ale státní návštěva s příslušnými poctami, jako je banket v Buckinghamském paláci.

Trump usedl v Bílém domě loni v lednu, oficiální návštěvu spojenecké země ale dosud nevykonal. Mayová pozvala Trumpa na státní návštěvu Británie už po jeho inauguraci loni v lednu, když ji jako prvního zahraničního státníka prezident přijal v Bílém domě. Po velkých protestech britské veřejnosti proti Trumpově příjezdu kvůli jeho imigrační politice byla návštěva změněna na pracovní. Poslanci oznámili, že prezidentovi neposkytnou příležitost promluvit v parlamentu. Proti Trumpově cestě vznikla také petice.

Trump následně cestu do Británie u příležitosti otevření nové americké ambasády zrušil. Projekt označil za předražený a excentrický. Podle pozorovatelů ale bylo za jeho rozhodnutím hlavně to, že v Británii nebyl příliš vítán a jeho návštěva by postrádala veškerý lesk, který by si sám přál.