Trump prohrává bitvu, která může na další desetiletí zásadně ovlivnit volby v USA | info.cz

Americký prezident Donald Trump zatím prohrává právní bitvu o podobu sčítání lidu. To se ve Spojených státech bude konat už příští rok a jeho výsledek může na další desetiletí ovlivnit výsledky voleb. Kontroverze vyvolává otázka na americké občanství. Soudy se opakovaně postavily proti jejímu začlenění do průzkumu. A nyní nepovolily ministerstvu spravedlnosti vyměnit právní tým, který jej v kauze zastupuje.

Administrativa oznámila výměnu advokátů v neděli. Federální soud v New Yorku ji však neschválil. Soudci Jessemu Furmanovi vadilo, že ministerstvo dostatečně nevysvětlilo, proč ke změně uprostřed soudního procesu přistoupilo. „Obhájci neposkytli uspokojivé důvody pro výměnu advokátů,“ napsal Furman. Ujištění, že výměna nenaruší průběh soudu, mu přišlo nedostatečné.

K výměně obhájců přistoupila Trumpova administrativa poté, co prohrála několik soudních bitev o podobu budoucího sčítání lidu. Prezident se v něm chce příští rok ptát lidí žijících v USA, zda jsou americkými občany. Takový dotaz nebyl součástí sčítacích dotazníků od roku 1950 a jeho opětovné zařazení může mít zásadní dopady na podobu americké vlády.

Podle dat ze sčítání lidu se určuje nejen přerozdělování federálních financí, ale také počty volitelů v prezidentských volbách i zastoupení jednotlivých států ve Sněmovně reprezentantů. Právě pro volby do dolní komory jsou data ze sčítání klíčová. Strany je využívají k tzv. gerrymanderingu, neboli účelovému překreslování volebních obvodů. V praxi si tak strany vládnoucí v jednotlivých státech mohou obvody upravit tak, aby získaly výhodu a křeslo ve sněmovně připadlo právě jim.

U soudů Trump narazil

Administrativa dotaz na občanství hájí. Podle ní jí poskytne lepší data k ochraně zájmů menšin žijících ve Spojených státech. Odpůrci však namítají, že prezident může informace zneužít ve svém tažení proti imigraci nebo k diskriminaci minorit. Podle odhadu Úřadu pro sčítání lidu by otázka na občanství znamenala, že zhruba 6,5 milionů lidí dotazník vůbec nevyplní.

Problém s dotazem mají i státy s větším podílem imigrantů. Ty se obávají, že by úřady imigranty nezapočítávaly do populace, což by vedlo k nižší reprezentaci států ve sněmovně a také k menším příspěvkům z federální pokladny. Rozdíly proti realitě by mohly představovat miliony dolarů. I proto se státy rozhodly o podobu sčítání soudit.

Hned tři soudy přitom shledaly jejich stížnost jako oprávněnou. Federální soud na Manhattanu i soudy v Marylandu a Kalifornii zakázaly administrativě dotaz na občanství zařadit. Označily jej jako porušení federálního zákona i ústavy. Na konci června pak Nejvyšší soud sice konstatoval, že na otázce není nic nezákonného ana protiústavního, zároveň ale shledal, že administrativa dostatečně nevysvětlila, proč chce dotazníky upravit. Věc se tedy znovu dostala na newyorský federální soud.

Popřel vlastní ministerstvo

Jenže formuláře musely být odeslány do tiskárny koncem června. Když Nejvyšší soud navíc rozhodl, že ministerstvo obchodu, které je za proces zodpovědné, nepodalo dostatečné vysvětlení, museli by se obhájci z ministerstva spravedlnosti pídit po skutečných záměrech resortu a administrativy. Ministerstvo spravedlnosti však 2. července uvedlo, že právní bitvu končí a nebude zařazení otázky vyžadovat. Trump s tím ale nesouhlasil.

„Požádal jsem ministerstva obchodu a spravedlnosti, aby udělaly vše pro přivedení té nejdůležitější otázky a tohoto velice důležitého případu k úspěšnému závěru,“ napsal Trump na Twitter. O den později označil předchozí vyjádření ministerstva spravedlnosti o konci právní bitvy za falešnou zprávu.

Spory o sčítání lidu tedy budou pokračovat dál. Demokraté už dali najevo, že pokud by administrativa u soudů uspěla a otázku by do dotazníků mohla zařadit, neschválí jí finance na přetištění formulářů. Celý proces je přitom velice nákladný. Ministerstvo by potřebovalo natisknout přes 600 milionů kopií a rozeslat je do více než 130 milionů domácností. Sčítání má podle odhadů ministerstva stát asi 15,6 miliard dolarů.