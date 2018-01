Trump se skoro dvakrát týdně prohání po golfových hřištích. Je to v zájmu státu, hájí Bílý dům milionové náklady

Americký prezident Donald Trump golf miluje. Není tajemství, že je to jeho koníček a vášeň. Tvrdí, že při tom odpočívá i prosazuje svou prezidentskou agendu. Mnozí Američané to však vidí jinak a s tím, jak se uzavírá první rok nového prezidenta ve funkci, mu vystavili účet. Novináři zjistili, že bývalý realitní magnát navštívil loni golfové resorty minimálně 91krát, což daňové poplatníky stojí desítky milionů dolarů. Bílý dům ale zarytě tvrdí, že jsou to dobře vynaložené peníze.