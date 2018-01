Trump ujišťoval Norsko, že dodávky letounů F-52 jdou podle plánu. Ty ale existují jen v počítačové hře

Americký prezident Donald Trump tento týden během setkání s norskou premiérkou Ernou Solbergovou ohlásil, že dodávky letounů F-35 a F-52 pro severské království jdou podle plánu. Toto prohlášení vyvolalo v médiích údiv, neboť USA žádné letouny F-52 nevyrábí, ty existují jen v počítačové hře Call of Duty, poznamenal portál The Verge. Bílý dům se podle BBC k záležitosti nijak nevyjádřil.

„V listopadu jsme začali s dodávkami prvních stíhaček F-52 a F-35," prohlásil Trump s tím, že přesun stíhaček do Norska jde o něco rychleji, než předpokládal původní harmonogram.

„Skvělé zprávy!" napsal The Verge k vyzbrojování Norska. Dodal, že vadou na kráse je jen to, že žádné stíhačky F-52 neexistují. List The Washington Post kvůli Trumpově prohlášení oslovil americkou zbrojovku Lockheed Martin s dotazem, zda jsou nějaké letouny F-52 k dispozici. Společnost odpověděla, že žádný letecký program výroby F-52 nemá.

The Washington Post se domnívá, že Trump ve svém výroku zřejmě nesprávně propojil počet strojů, které si Norsko v USA objednalo a kterých je právě 52 kusů, s pořizovanými stíhačkami F-35.