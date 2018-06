Trump ukázal zbytku G7 záda a míří za Kimem. Odveta za cla by byla chyba, pohrozil na závěr

Americký prezident Donald Trump předčasně opustil summit skupiny nejvyspělejších zemí G7 v Kanadě a rovnou míří do Singapuru, kde se má v úterý sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle agentury AP poznamenal, že toto shledání bude pro KLDR jedinečnou příležitostí, která už se nebude opakovat. Pokračuje tak v silných výrocích posledních dní – v Kanadě se s lídry dalších zemí dle AP loučil ostrým vzkazem, že odveta za cla uvalená na dovoz oceli do USA by byla chybou. Právě kvůli clům panovala na summitu dusná atmosféra a Trump byl v podstatě izolovaný.