Trump v hlavní roli vyostřeného summitu G20. Podaří se vyžehlit spory mezi USA a Čínou? | info.cz

„Globální situace je vážná. Jestli se G20 rozpadne – ať už v oblasti hospodářství nebo bezpečnosti – bude po všem,“ prohlásil před jednáním japonský premiér Šinzó Abe. Hostitel dvoudenního setkání se proto chce zaměřit na oblasti, na kterých se světoví lídři dokážou shodnout a spolupracovat, spíše než zdůrazňovat rozdíly.

Taková témata se ale v současné atmosféře a okolnostech hledají jen velmi těžko. Zatímco v roce 2008 se skupina G20 soustředila na jediný úkol – jak odvrátit ekonomickou krizi a posílit spolupráci – dnes světovému obchodu dominují hlavně války a protekcionismus. Sporných témat je však mnohem více. Co od summitu očekávat?

Obchodní válka USA s Čínou

Spory mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, které na sebe v uplynulých měsících uvalily cla v hodnotě stovek miliard dolarů, mohou podle varování odborníků zpomalit růst globální ekonomiky. Obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou proto s napětím sleduje celý svět. Právě summit v Ósace bude pro Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga po sedmi měsících první příležitostí k setkání, které může přispět ke vzájemnému příměří.

Podle odborníka na transatlantické vztahy z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petra Boháčka je schůzka s čínským prezidentem důležitá především pro samotného Trumpa, který bude chtít pod tlakem začínající prezidentské kampaně ze setkání se Si Ťin-pchingem vykřesat maximum. „Trump je teď v poměrně svízelné situaci a potřebuje mít v ruce něco, co může prezentovat v rámci kampaně jako výsledek tvrdé politiky vůči Číně a k tomu samozřejmě potřebuje čínského prezidenta,“ říká pro INFO.CZ.

V zákulisí se mezitím připravuje nová americko-čínská obchodní dohoda, která je podle nejnovějšího vyjádření amerického ministra financí Stevena Mnuchina z 90 procent hotová. V květnu přitom rozhovory o dohodě zkrachovaly, což se negativně projevilo na rostoucím napětí mezi Washingtonem a Pekingem. Právě summit G20 by však mohl znamenat klíčový průlom a posunout jednání zase o kus dál. Finální uzavření dohody se ale očekávat nedá.

„Možná dojde na srozumitelné mediální prohlášení, že se jednání o dohodě posunula. Nemyslím si ale, že by situace byla v konečné fázi a bude trvat ještě dlouhou dobu, než se taková dohoda dokončí,“ říká Boháček s tím, že Čína na rozdíl od Donalda Trumpa nikam nespěchá. Americkému prezidentovi se však krátí volební období a Čína si je toho dobře vědoma. „Peking proto bude hrát strategickou hru a využívat toho, že čas je na jejich straně,“ míní expert AMO.

Írán a napětí na Blízkém východě

Podle očekávání do summitu G20 promluví také sílící napětí na Blízkém východě. Setkání světových lídrů se uskuteční jen týden poté, co Trump na poslední chvíli odvolal odvetný útok na Írán, který před tím sestřelil americký špionážní dron. Podle Washingtonu stojí také za sérií výbuchů na tankerech v Hormuzském průlivu. „Nejsem si jistý, zda se v otázce Íránu summit k něčemu dobere, protože tam je pozice jasná – jsou to Spojené státy versus zbytek světa,“ míní Boháček.

Na protiíránské sankce však dojde řeč během bilaterálních jednání. V pondělí totiž Trump oznámil zavedení nových sankcí, které jsou zacílené také na íránského duchovního vůdce ajatolláha Alí Chameneího. Ke stejnému kroku chce přitom na summitu přesvědčit i další státníky. Podle prohlášení Bílého domu se Trump hodlá na okraj summitu setkat s nejméně osmi lídry, od kterých bude požadovat podporu pro protiíránské sankce. Kromě saudskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána také od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana nebo ruského prezidenta Vladimira Putina.

Spor o klima

„Velkým tématem summitu bude i pařížská klimatická dohoda a dá se čekat, že ostatní země budou tlačit na Donalda Trumpa, aby se k ní vrátil,“ popisuje další klíčový bod dvoudenního setkání Boháček. Od klimatické dohody podepsané v roce 2015 Trump odstoupil krátce poté, co se v roce 2017 ujal funkce.

Podle Boháčka jsou však šance lídrů v tomto ohledu nulové. Trump totiž zahraniční politiku využívá velice efektivně jako nástroj volební kampaně a kroky, jako bylo odstoupení od klimatické dohody, mají přinést hlavně mediální efekt potřebný k získání voličských preferencí. „Je to odškrtnutá položka na seznamu Trumpových předvolebních slibů, kterou samozřejmě nevezme zpátky,“ míní odborník.

Právě ochrana klimatu by se tak mohla stát hlavním sporným bodem summitu. Francouzský prezident Emmanuel Macron totiž varuje, že jestli závěry G20 nebudou zmiňovat závazky pařížské dohody, Francie se ke komuniké nepřipojí. „Určitě to může být potenciální střet a bude zajímavé sledovat, jak to dopadne. Já si ale nedovedu představit, že by Trump v této oblasti najednou otočil a přistoupil by k pařížské dohodě zpátky. To by ani ze své povahy nebyl schopný udělat,“ dodává Boháček.

Japonsko tak chce dosáhnout alespoň dohody o nutnosti snížit plastový odpad v oceánu. Ani zde však není posvěcení ze strany Washingtonu jisté. Japonsko totiž bude usilovat o zákaz plastů na jedno použití a závazek redukovat plastový odpadu v oceánech na nulu. Podle britské BBC však u americké administrativy panují obavy, co by takový krok mohl znamenat pro plastikářský nebo petrochemický průmysl.