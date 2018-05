Trump zvolil hřiště pro demonstraci měkké síly. Proč se s Kimem sejde právě v Singapuru?

Americký prezident Donald Trump ukončil týdny spekulací: Bezprecedentní schůzka se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem se bude konat 12. června v Singapuru. Vládce Bílého domu to potvrdil na svém twitteru s dovětkem, že se jedná o setkání, které by mělo být zásadní pro světový mír. I když si odmyslíme Trumpovo tradiční přehánění, jde skutečně o zlomové a dlouho očekávané setkání. Co o něm říká volba místa?

Pro diplomaty je to jeden z největších oříšků posledních let. Jak dostat k jednomu stolu dva výrazné lídry, kteří si ještě nedávno vyměňovali vzkazy přes půl planety a hrozili globální jadernou válkou? Ve spletité hře náznaků, symbolů a ryze praktických ohledů nakonec dostal přednost asijský Singapur. Mimo jiné před Prahou, o které se svého času též spekulovalo.

Proč Singapur?

Prosperující městský stát na ostrově u jižních břehů Malajsie byl v poslední době nepsaným favoritem. Volba tohoto místa v sobě skrývá celou řadu významů.

Je tu historická tradice podobných schůzek, jednali tu spolu například zástupci Číny a Tchajwanu v roce 2015 – poprvé po šedesáti letech. Jak připomíná BBC, Singapur a USA mají dobré diplomatické vztahy a ostrov byl zároveň donedávna obchodním partnerem KLDR.

Diplomaté byli při pátrání po ideální lokaci svázaní řadou podmínek: Trumpa s Kimem chtěli usadit tam, kde si jejich schůzku nebudou moci „nárokovat“ další velmoci, které by se na ní chtěly přiživit. Neutralita musela být faktická i symbolická – proto se zřejmě v úvahách (byť nijak fakticky podložených) objevovala Praha, coby město „kdesi na půl cesty“.

Muselo se navíc jednat o místo s dobrou dostupností. Tato podmínka padla, když Kim nedávno demonstroval, že mu výdobytky moderní civilizace nejsou zas tak cizí, odložil opancéřovaný vlak a sedl do letadla směr Čína. Trump zvyklý luxusu si jistě oddychl, když mu došlo, že ho nečeká stísněný prostor někde na rozmezí obou Korejí. Odpor k demilitarizovanému pásmu dal najevo už před časem v jednom ze svých tweetů: „Zvažuje se bezpočet zemí, ale byla by hranice Severní a Jižní Koreje reprezentativnější, významnější a představovala by trvalejší odkaz než nějaká třetí země?“

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. dubna 2018

Trumpovi poradci demilitarizovanou zónu dříve zavrhovali, protože by mohla být brána jako projev příliš velké vstřícnosti a tedy i slabosti vůči Kimovi. Trump chce vystupovat jako ten, za kým si musí Kim přijet, nikoli naopak. Volbou Singapuru navíc efektivně odstřihne od vlivu Rusko i Čínu, která je považovaná za severokorejského partnera a ochránce a diplomatických procesů zahrnujících Pchjongjang se dosud účastnila. Jak si na Twitteru všímá Paul Danahar z BBC: Trump ukázal, že Čínu nepotřebuje.

Trump has totally sidelined China, the traditional interlocutors with North Korea for previous US administrations, over this summit.



They don’t even get to host the event as they must have hoped they would.



Trump has proved you don’t need Beijing to talk to Pyongyang. — Paul Danahar (@pdanahar) May 10, 2018

Co v Singapuru řešit?

O samotné schůzce zatím příliš mnoho nevíme. Jasné je po dnešku datum: 12. červen 2018. A také celá řada témat, která si mají oba státníci vyříkat. Trump přitom do jednání vstupuje s čerstvě nabytým kreditem, který získal, když se z KLDR vrátil jeho ministr zahraničí Mike Pompeo i s trojicí vězněných Američanů.

Pompeo mimo to s Kim Čong-unem jednal o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a podpisu mírové smlouvy, která by formálně ukončila korejskou válku z let 1950-1953. Fakticky tam připravil Trumpovi půdu pro singapurské rozhovory. Soudě dle dění v posledních měsících, budou obě strany řešit především denuklearizaci Korejského poloostrova, ke které se kimovská diktatura nedávno v obecné rovině zavázala. KLDR sice v posledních týdnech demonstruje dobré úmysly, ale konkrétní závazky a ujednání zatím na stole nejsou.

Trump si přitom sám stanovuje laťku vysoko. Kompromisy vzešlé ze schůzky s Kimem bude celý svět poměřovat mimo jiné i ve světle aktuálního vypovězení jaderné dohody s Íránem ze strany USA. Trump smlouvu s Teheránem uzavřenou za jeho předchůdce Baracka Obamy kritizoval jako tu nejhorší – teď dostane příležitost obohatit svět kvalitním dokumentem stejného kalibru namířeným vůči KLDR.

Očekávání?

Vyšší být nemůžou. A to oprávněně – je to sotva pár měsíců, kdy si Trump a Kim Čong-un vyměňovali absurdní mediální vzkazy, za kterými se ale nebezpečně rýsovala hrozba konfliktu, který by měl katastrofální důsledky. Napětí od té doby citelně polevilo a obě strany teď demonstrují ochotu mluvit spolu.

„Skutečně myslím, že máme velkou šanci učinit něco skutečně smysluplného,“ nešetřil Trump optimismem po návratu vězněných Američanů. „Nikdy to nedošlo takto daleko, nikdy tu (s KLDR) nebyl takový vztah,“ dodal na adresu režimu, který ho ještě nedávno nazýval starým šílencem a posílal na smrt.

Navzdory tomu je dobré mít na paměti, že půjde v první řadě o symboliku a gesta, tak jako při nedávné schůzce Kima s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Trump s vůdcem KLDR sice asi nebude sázet strom, ale ruku si zřejmě podají. Pro zajímavost: Angela Merkelová se v Bílém domě této „pocty“ svého času nedočkala.

Před schůzkou jsou zkrátka všechny varianty na stole a panuje kolem ní opatrné očekávání. Nemusí přinést vůbec nic, ale může mít i pozitivní průběh. Gesta, symboly a fotografie ale doplní přinejlepším obecné závazky, které by naplnily Trumpem avizovaný „výjimečný okamžik pro světový mír“. Pak teprve začne mravenčí práce politiků a diplomatů v zákulisí, kteří budou ladit detaily případné dohody.