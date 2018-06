Trumpova dcera a zeť vydělávají miliony, mohou přitom těžit z postavení v Bílém domě

82 milionů dolarů. Tolik si podle deníku Washington Post vydělala Ivanka, dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa společně s manželem Jaredem Kushnerem. Oba přitom zastávají pozice v Bílém domě. To podle Washington Postu vyvolává podezření ze střetu zájmů.

Je to rok, co Ivanka Trumpová začala v Bílém domě pracovat jako poradkyně amerického prezidenta, kterým je její otec Donald. Jako poradce v sídle amerických prezidentů pracuje i Ivančin manžel Jared Kushner. Jak odhalil deník Washington Post, dohromady si za tu dobu vydělali 82 milionů dolarů. Peníze nepochází z platu poradců, ale ze stále se rozšiřujícího byznysového portfolia podnikavého páru.

Ivanka Trumpová a Jared Trumpovi opakovaně čelí podezření ze střetu zájmu, respektive ze zneužívání vlivného postavení v Bílém domě. „Podezření je o to silnější, že Trumpovi nezveřejnili daňové přiznání za rok 2016, takže nikdo neví, jak se jejich podnikání vyvíjí po nástupu do Bílého domu,“ připomíná britský deník The Guardian .

V roce 2017 se Ivance i Jaredovi Trumpovým dařilo. Ivanka na své knize Women Who Work (Ženy, které pracují) vydělala 289 tisíc dolarů, další dva miliony dostala z firmy Trump Payroll. Kushner pro změnu prodal pozemky za pět milionů dolarů.

Největší část peněz ale manželskému páru plyne z nepřehledné změti firem, v nichž oba figurují. Jen u Jareda Kushnera jde o 260 „korporátních pozic,“ konstatuje deník Guardian. Právě nepřehlednost této firemní sítě podle Guardianu vyvolává pochyby, zda nedochází ke zneužívání vlivu a informací, které Kushner a Trumpová získávají v Bílém domě.

Aktivistické skupiny Ivanku Trumpovou a Jareda Kushnera opakovaně obviňují, že politickou roli hrají jen proto, aby se finančně obohatili. Peter Mirijanian, mluvčí manželského páru, nicméně tvrdí, že se finanční situace Trumpové ani Kushnera „výrazně nemění.“