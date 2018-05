Trumpova premiéra: Z Guantanama převezli teroristu do Saúdské Arábie, prvního od prezidentova nástupu do funkce

Spojené státy převezly do Saúdské Arábie vězně, kterého zadržovaly na základně Guantánamo na Kubě. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obrany. Saúdský Arab Ahmad Muhammad Hazá Darbí je prvním vězněm, který se z Guantánama dostal od nástupu současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa k moci. V kontroverzní věznici Spojené státy dál zadržují 40 osob.

Darbí se v roce 2002 podílel na útoku teroristické sítě Al-Káida na francouzský ropný tanker u pobřeží Jemenu. V únoru 2014 se k činu doznal a na základě dohody o vině a trestu vyhověl letos v únoru podmínkám pro převoz do Saúdské Arábie, kde by si měl odpykat zbytek trestu. V saúdskoarabském vězení by měl strávit dalších asi devět let.

Mluvčí Pentagonu Sarah Higginsová, která o převozu informovala, uvedla, že Spojené státy spolupracovaly se Saúdskou Arábií, aby zajistily hladký průběh převozu v souladu s bezpečnostními standardy. Podle agentury AP Darbí před svým propuštěním poskytl USA "nedocenitelné" informace o svých spoluvězních.

Kontroverzní věznici, kterou USA zřídily pro osoby podezřelé z terorismu, se Trumpův předchůdce Barack Obama rozhodl uzavřít. Záměr se mu ale nepodařil, ačkoli počet zadržovaných se na Guantánamu za Obamy snížil z 242 na 41 vězňů.

Darbí je prvním vězněm propuštěným na vlády prezidenta Donalda Trumpa, který na rozdíl od svého předchůdce nehodlá zařízení rušit. Počet zadržovaných na základně na jihovýchodě Kuby se propuštěním Darbího snížil na 40.