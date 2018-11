Tsipras chce od základu změnit Řecko. Plánuje odluku církve od státu

Tsiprasův plán zahrnuje změnu řecké ústavy, která označuje pravoslaví za dominantní náboženství v Řecku. To vychází ze skutečnosti. Zhruba 95 procent Řeků je pravoslavných, ateismus v zemi nemá příliš prostru. Při některých úředních výkonech je vyžadováno přísahání na Bibli. Církev má díky svému statusu také velký vliv na chod státu.

Tsipras, jenž je sám ateistou a představitelem radikálně levicové koalice Syriza, by dlouhotrvající pořádky rád změnil. Statut země by podle něj měl být „nábožensky neutrální“. Krok má nejen modernizovat Řecko, ale také Tsiprasovi pomoci v nadcházejících parlamentních volbách, které v Řecku proběhnou příští rok v říjnu. Průzkumy levici nevěstí nic dobrého. Podle nich má zvítězit tradiční pravicová strana Nová demokracie, která si před Syrizou udržuje zhruba 12procentní náskok. Volilo by ji až 38 procent Řeků.

Premiér v odluce církve od státu vidí příležitost, jak zadlužené zemi, kterou museli zachraňovat zahraniční věřitelé, finančně ulevit, aniž by se to dotklo jeho voličů. Řecký rozpočet by odlukou ušetřil zhruba 200 milionů eur ročně (asi 5,2 miliardy korun). Nově by se z veřejných peněz nevydávalo tolik peněz na platy asi 10 tisíc kněží a dalších církevních představitelů. Vláda by jen vyplácela příspěvek na chod církve. Byť jeho částka není zatím známá, měl by mít výrazně nižší než současné výdaje.

Tsipras nevysvětlil, z čeho by církevní hodnostáři měli nadále dostávat peníze. Jednou z možností je financování z výnosů majetku, o nějž stát vede s církví vlastnické spory. Součástí odluky má být i možnost zabavit takovou půdu a další majetky, které si církev a stát nyní nárokují. Ty by byly převedeny do speciálního investičního fondu, z nějž by stát kněží platil.

Zatímco Tsipras s jednou z hlav pravoslavné církve, aténským arcibiskupem Ieronymosem II. oznámili dohodu, zbytek církevních představitelů se bouří. Připomínají, že to byla právě církev, která pomáhala Řecku překlenout těžká krizová období, když poskytovala lidem trpícím ekonomickými problémy jídlo a léky.

„Po vší té pomoci, kterou jsme poskytli, se cítíme podvedeni a zrazeni. Tato rozhodnutí byla přijata bez našeho vědomí nebo souhlasu. Nedovolíme, aby v zemi, kde je všechno na prodej, byla naše cílem i naše víra,“ stojí v prohlášení Řecké federace duchovních. Ti hrozí protesty a masovými demonstracemi, které označují za „svatou válku“.

Otázkou je, jak na změny zareagují Řekové. Tamní pravoslavná církev se ve společnosti těší velké podpoře. Uchovává si pozici pilíře společnosti. Lidé ji vnímají jako ochránkyni národa a jazyka, což je pověst, kterou si nese díky své činnosti během 400leté turecké nadvlády nad Řeckem. Přísahu církevnímu vedení musí skládat i členové vládního kabinetu.