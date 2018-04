Úder na Sýrii: USA a spojenci zaútočili na cíle spojené s Asadovým režimem

Všechny tři země bojují proti barbarství, upozornil v televizním projevu americký prezident Donald Trump. Podle agentury Reuters zazněla ve východní části syrské metropole Damašku série výbuchů.

"The nations of Britain, France, and the United States of America have marshaled their righteous power against barbarism and brutality," President Trump said tonight at the White House. https://t.co/bnmcFvGPxk