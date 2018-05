Údery USA proti Íránu a facka do tváře Evropy. Experti kritizují Trumpovo odstoupení od jaderné dohody

Evropa by se měla připravit na to, že Spojené státy podniknou preventivní útoky proti Íránu, je přesvědčen Josef Braml, expert Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP). Jeho kolega Cornelius Adebahr má za to, že rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem je urážkou Evropy.

„Trumpovo jednostranné vypovězení jaderné dohody s Íránem je opožděnou, ale jednoznačnou fackou do tváře Evropanů. Tuto dohodu Američané a Evropané spolu s Číňany a Rusy po mnohaletých vyjednáváních vymámili na islámské republice. Dohoda přispívá k bezpečnosti Evropy,“ uvedl v tiskové zprávě Adebahr.

Krok amerického prezidenta, který o něm nahlas uvažoval dlouhé měsíce, je podle analytika pošetilostí a urážkou Evropanů, kteří se v posledních měsících snažili najít v otázce Íránu kompromis s USA. Připravenost k němu dali opakovaně najevo německá kancléřka Angela Merkelová i francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Lidé, kteří rozhodují v evropské politice a ekonomice, by se měli přichystat, že USA uskuteční preventivní útoky vůči Íránu,“ míní zase odborník na Spojené státy Braml.

Následky takové akce by podle něj nesli především ostatní. „Letecké útoky USA by podpořily nestabilitu v regionu, který je daleko od USA. Válka by (ammerickému) globálnímu rivalovi Číně znesnadnila získávání nutně potřebných nerostných surovin z tohoto regionu. Také evropské státy by rychle byly postiženy... následky destabilizace v sousedství - i v podobě dalších uprchlických proudů,“ uvedl Braml.