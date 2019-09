Unijní rozpočtová pravidla brzdí ekonomický růst, změňme je, zaznívá z Bruselu | info.cz

Státy Evropské unie zápasí s nízkým ekonomickým růstem, který by mohl skončit další krizí. Evropský rozpočtový výbor proto navrhl zjednodušení Paktu stability, pomocí něhož Brusel dohlíží na rozpočtovou politiku členských zemí. Cílem je zvýšení investic, zvláště v době klesajících úrokových sazeb.

Pakt stability, který vymezuje rozpočtovou disciplínu unijních států, by se mohl v blízké době změnit. O jeho úpravách, jež tento týden navrhl ve své zprávě evropský rozpočtový výbor, budou o víkendu jednat unijní ministři financí na neformální schůzce hospodářské rady ECOFIN v Helsinkách.

„Fungování Paktu stability a růstu (SGP) je stále složitější, což vyvolává problémy s transparentností, při komunikaci s občany a rovném zacházení mezi jednotlivými zeměmi,“ stojí ve zprávě, kterou sepsal rozpočtový výbor na přání Komise. Zpráva také podle serveru Euractiv kritizuje nedostatečný prostor národních vlád pro zvyšování výdajů a podporu investic.

Konec pro omezení rozpočtových deficitů?

Pokud projde schvalováním v Evropském parlamentu, stane se příštím eurokomisařem pro ekonomiku bývalý italský premiér Paolo Gentiloni, do jehož kompetencí by měly případné změny paktu spadat. Úpravy by podle šéfa výboru Nielse Thygesena měly směřovat k větší podpoře investic a ekonomického růstu.

Co konkrétně se tedy má změnit? Výbor především navrhuje zrušit omezení týkající se deficitů (nyní mají státy „povolený“ schodek jen do výše tří procent HDP), jako prostředek k rozpočtové kontrole ekonomiky by měla sloužit pouze výše dluhu a státní výdaje by se posuzovaly v rámci tříletého období, ne každý rok.

Zpráva navrhuje i „zlaté pravidlo“ pro veřejné investice – v případě unijních projektů, které státy spolufinancují, by mohly vlády své příspěvky libovolně navýšit, aniž by se pak započítaly do jejich čistých výdajů.

Zatímco nyní je předsedou Euroskupiny (skupina států platících eurem) vždy ministr financí jednoho z členských států, nyní by mohla vzniknout funkce na plný úvazek. Euroskupina, jejíž šéf by už nebyl ministrem ani eurokomisařem, by tak prý mohla lépe kontrolovat národní rozpočty.

Mezi navrženými body reformy je ale také lepší vymahatelnost sankcí. Rozpočtová pravidla během ekonomické krize porušilo Španělsko nebo Portugalsko, žádný trest na ně ale nakonec nedopadl.

Rozpočtovému výboru se rovněž nelíbí, že současná pravidla nutí státy ke krácení výdajů i v těžkých časech, zatímco přehlíží dlouhodobě vysoké zadlužení jiných států. Zpráva proto navrhuje posuzovat celkový stav ekonomiky v sedmiletých cyklech, jež by měly vlády donutit k postupnému snižování dluhů, ale také zvyšování potřebných veřejných investic.

Němci vs. jižní křídlo EU

Nejmenovaný diplomat ale Euractivu řekl, že dosáhnout dohody bude vzhledem k různým pozicím členských států velmi obtížné. Pakt dlouhodobě kritizují zejména politici z jižního křídla EU, a to kvůli přílišnému tlaku na šetření, které podle nich prodlužuje a prohlubuje ekonomické krize a jejich sociální i politické dopady.

Jak řekl v roce 2016 řecký místopředseda Evropského parlamentu Dimitris Papadimulis, „Pakt stability znemožňuje vést prorůstovou politiku stále většímu množství států“. Na druhé straně stojí zejména Německo, které naopak v minulosti opakovaně kritizovalo nepotrestání států, jež pravidla porušily. Někdejší ministr financí Wolfgang Schaüble například poznamenal, že pakt stability „přestal kousat“ poté, co Francie a Německo unikly potrestání za překročení pravidel v roce 2003. Když pak Unie zrušila v roce 2016 potrestání Španělska a Portugalska, psal německý ekonom Daniel Gros o tom, že Pakt stability „zemřel podruhé“.

Který přístup zvítězí, se ukáže v průběhu příštích měsíců. Vzhledem k tomu, že německé finance nyní řídí sociální demokraté naklonění většímu utrácení, mají navržené změny Paktu stability solidní šanci. Plán na změnu pravidel už má v Bruselu podle listu The Financial Times i své jméno: SGP 2.1.