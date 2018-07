USA povolí spojencům nakupovat techniku od Ruska, vojenská spolupráce ale nepřipadá v úvahu

Spojené státy zachovají tvrdou linii přístupu vůči Rusku. Počítá s tím návrh zákona o rozpočtu amerického ministerstva obrany na rok 2019, na němž se shodl Kongres. Návrh jde přitom v řadě věcí proti výsledkům schůzky prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina a vymezuje se také vůči Číně. Co z něj vyplývá pro spojence USA v Evropě a co pro Rusko?

Armáda USA podle návrhu zákona ani nadále nebude moci spolupracovat na mezinárodním poli s ruskými vojáky. Zákaz sice platil i v předchozích letech, nyní ale budí pozornost v souvislosti s nedávnou schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremlu Vladimira Putina v Helsinkách.

Putin měl podle ruského velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova „přednést Trumpovi specifické a zajímavé návrhy, jak obě země mohou spolupracovat v Sýrii,“ kde Rusové intenzivně podporují úsilí prezidenta Bašára Asada. Bílý dům se ale k možnostem kooperace na území, kde se až dosud zájmy obou velmocí rozcházely, nevyjádřil.

Návrh zákona je kompromisem mezi Sněmovnou reprezentantů a Senátem. Kromě zmíněné části jde proti závěrům helsinského summitu také v podpoře Trumpova staršího návrhu na výrobu nové jaderné zbrani. Zatímco ještě zkraje roku šéf americké administrativy prosazoval návrat ke zbrojení, v Helsinkách zkritizoval, že USA a Rusko disponují velkým počtem jaderných hlavic. Agentura Reuters navíc informovala o Putinově ochotě prodloužit smlouvou New START z roku 2010, která jejich počty omezila.

Vstřícným krokem směrem k Rusku nejsou ani další body návrhu – podpora Trumpova požadavku na 250 milionů dolarů (asi 5,5 miliardy korun) na obrannou pomoc Ukrajině a 6,3 milionu dolarů (cca 140 milionů korun) pro iniciativu na další zvýšení počtu vojáků v Evropě. Trump přitom ještě před několika týdny vyhrožoval, že pokud členské země Severoatlantické aliance nezvýší své příspěvky na obranu na dohodnutá 2 procenta HDP (a zmiňoval náhle i čtyřprocentní hrancii), vojáky z Evropy stáhne.

Jedinou drobnou úlevou směrem k Rusku je možnost uvolnit sankce zavedené v roce 2017. Kongres dal administrativě pravomoc za určitých podmínek upustit od zmíněných restrikcí nebo jejich části. Nejčastěji se mluví o variantě, že by američtí spojenci již nečelili sankcím za nákup armádního vybavení od Ruska. „Umožní to zemím budovat užší vztahy s USA i během toho, co pokračuje jejich přechod od závislosti na ruské vojenské technice,“ prohlásil ministr obrany Jim Mattis.

Přesto by ale nadále určitá omezení zůstala. Sankcím by pořád čelily země, které by nakoupily například ruský protiletadlový systém S-400. Ten američtí důstojníci považují jednoznačně za hrozbu.

Kromě Ruska se návrh zákona vymezuje také proti Číně. Zakazuje vládním agenturám používat technologie vyráběné firmami Huawei a ZTE, které jinak dosáhly v posledních týdnech v USA určitých úlev. Obě jsou napojené na vládnoucí Komunistickou stranu Číny a její zpravodajský aparát. Tajné služby je proto považují za bezpečnostní riziko.

Návrh též zakazuje vládě obchodovat se společnostmi, které technologie od zmíněných výrobců využívají. Pokud se i nadále budou chtít ucházet o veřejné zakázky, budou mít 5 let na to, aby se problematických zařízení zbavily.