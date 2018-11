USA už mají jasno o obchodní válce s Čínou. Oznámí, jaká cla uvalí na její hliník

Americké ministerstvo obchodu zavede konečná antidumpingová a antisubvenční cla v rozmezí od 96,3 do 176,2 procenta na dovoz výrobků z hliníkových plechů z Číny. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Reuters. Rozhodnutí by mohlo padnout v nejbližších hodinách. Jakkoli administrativa prezidenta Donalda Trumpa hodlá v oblasti obchodu postupovat rázně, finální cla jsou podle zdrojů Reuters nižší, než původně zavedená v dubnu a červenci. Původní rozpětí bylo od 198,4 do 280,46 procenta.