Ustoupí Kurz požadavkům Zelených? Rakouský vládní „experiment“ je důležitý pro celou Evropu | info.cz

Rakouští lidovci vyhráli nedávné parlamentní volby, když voličům slibovali mimo jiné tvrdší přístup k uprchlíkům, krácení sociálních dávek, omezení příspěvků těm, kteří žijí v Rakousku a neumějí dobře německy nebo snížení daní firmám. Rakouští „Grünen“ naproti tomu podobně jako jejich sesterské strany v zahraničí mají k přistěhovalectví a sociální pomoci mnohem vstřícnější přístup. A žádají radikální opatření v boji proti změnám klimatu.

„Lidová strana spolu se Svobodnými prosazovala v posledních dvou letech program, který je úplným opakem toho, co si představují Zelení,“ vyjádřil názor mnoha svých spolustraníků předseda vídeňských Zelených David Ellensohn. O tom, jak těžké bude najít kompromis mezi programem Zelených a lidovců dokazují přezdívky předsedy ÖVP Sebastiana Kurze. Toho, jak zaznamenal například německý deník Die Welt na jednom z povolebních jednání, titulují „zelení“ poslanci slovy jako „loutka koncernů“ nebo „dokonalý herec“.

Rakouští „Grünen“ mimo jiné nesouhlasí s tou částí lidoveckého programu, ve které lidovci oficiálně ve snaze omezit zneužívání sociálního systému přistěhovalci navrhují snížení sociálních dávek pro rodiny s více dětmi. Střety se dají očekávat i kolem již schváleného zákazu nošení muslimských šátků na základních školách, který chtějí lidovci rozšířit i na mateřské školy. Zelení zákaz dlouhodobě kritizují jako protiústavní.

Klimatické volby

Pokud ale chce Lidová strana spojit síly se Zelenými, bude se muset smířit s řadou ústupků především v oblasti ochrany životního prostředí. Rakouští Zelení nazvali minulé parlamentní volby „klimatickými volbami“ a jsou přesvědčeni o tom, že právě jejich program v oblasti ochrany klimatu jim pomohl k nejlepšímu volebnímu výsledku v historii. Se ziskem 12,3 % hlasů obsadili čtvrté místo za lidovci (38,4 %), sociálními demokraty (21,5 %) a FPÖ (17,3 %). Lze proto očekávat, že svůj zelený program budou hájit do posledního dechu. A mnoha voličům lidovců, pocházejícím z podnikatelské sféry, se to vůbec nemusí líbit.

Zelení chtějí mimo jiné upravit daňový systém tak, aby ještě více zatížil producenty skleníkových plynů a obecně znečišťovatele životního prostředí a naopak ulevil na daních těm takzvaně „čistým“ producentům. Rakousko by se také mělo připravit na to, že od roku 2030 nebude povolena registrace žádného auta se spalovacím motorem. Zelený program počítá se snížením maximální rychlosti na dálnicích, zvýšením mýtného a přeložením nákladní dopravy na železnici nebo omezením výhod pro leteckou dopravu. Hlavním cílem je údajně dosažení takzvané klimatické neutrality Rakouska nejpozději do roku 2040.

Část lidovců však před jednáním o vládě vyzývá stranické vedení, aby Zeleným v sociální oblasti a klimatickém programu příliš neustupovalo. „Nemůže to být tak, že naše děti pojedou do Vídně a vrátí se jako Zelení. Kdo jí a spí v Rakousku, musí volit lidovce,“ řekl v rozhovoru s radikálně pravicovým magazínem „Info-Direkt“ předseda lidoveckých poslanců August Wöchinger. Vyjádřil tím, co si o Zelených myslí velká část voličské základny lidovců ve venkovských oblastech. Tito voliči považují Zelené za salónní městskou stranu, „vídeňskou kavárnu“, která se nechává „živit“ od tvrdě pracujících průmyslníků a venkovanů a přitom jim ještě svým programem ztrpčuje život.

Tyrkysová se zelenou

O tom, jak dalece budou obě strany ochotny k ústupkům, rozhodně povolební vyjednávání. Na jedné straně bude stát se svým týmem předseda lidovců a bývalý premiér, dvaatřicetiletý Sebastian Kurz, na druhé straně osmapadesátiletý předseda Zelených a vystudovaný ekonom Werner Kogler. Zelení a lidovci jednali o vládě už jednou, a to v roce 2003. Tehdy se však nakonec nedohodli.

Současné vyjednávání má přece jen větší šanci na úspěch. Ani lidovci totiž nemají příliš na výběr. Velkou koalici se sociální demokraty odmítli předem oni i sociální demokraté, pokračování koalice ÖVP se Svobodnými (FPÖ), kvůli jejichž korupčnímu skandálu padla minulá vláda, je také těžko představitelné. Zelení se zase nechtějí vystavit do role strany, která umožní lidovcům, aby pokračovali ve vládě s ultrapravicovou FPÖ a svedli to právě na neústupnost Zelených.

Jednání o nové rakouské vládě má přitom i určitou barevnou symboliku. Od nástupu Sebastiana Kurze do čela strany si totiž lidovci změnili svou tradiční stranickou barvu z černé na tyrkysovou, tedy odstín na pomezí modré a zelené. A pokud se nyní „tyrkysoví“ lidovci spojí se Zelenými, rakouská vláda jako celek zcela jistě „zezelená“. Otázkou pouze zůstává, zda to bude „zezelenání“ symbolické, nebo skutečné.