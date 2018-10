V Indii slavnostně odhalili nejvyšší sochu na světě. Indický Bismarck má posílit pozici vlády

Obří socha stojí v Gudžarátu, tedy ve státě, kde se narodil a kde dlouho vládl současný indický ministerský předseda Nárendra Módí. Ten také stavbu sochy Vallabhbhaiho Patéla, která stála 403 milionů dolarů (asi 9,2 miliardy korun) prosadil. Módí tvrdí, že to pomůže rozvoji turismu a že se to nakonec může vyplatit. S tím ovšem nesouhlasí například chudí gudžarátští farmáři, kteří žádají dotace a také náhradu za půdu, kterou jim zabavila vláda. Mimo jiné právě i na stavbu obří Patélovi sochy.

Módí, který je indickým hinduistickým nacionalistou, chce stavbou sochy posílit svoji popularitu a také propagovat svůj politický program s vládou silné ruky. Patél byl po získání nezávislosti Indie v roce 1947 místopředsedou indické vlády a jak uvádějí některá média, „přesvědčil rozhádané indické státy, aby se staly součástí Indie“. Ta se totiž v té době skládala z více než 500 států obývaných lidmi různých jazyků a náboženství, které se mohly rozhodnout, zda chtějí být součástí Indie, Pákistánu, nebo být nezávislé. Patél většinu z nich sliby, hrozbami a někdy i zásahem armády donutil stát se součástí Indie.

Módí vzývá Patéla jako svůj vzor, jako člověka, který vytvořil silnou Indii a byl silným politikem. Patél byl mimo jiné nazýván „železným mužem“ či „Bismarckem Indie“. Cílem Módího je mimo jiné zastínit vyzdvihováním Patéla legendárního nenásilného bojovníka za indickou nezávislost Mahátmu Ghándího a prvního indického ministerského předsedu Džaváharlála Nehrúa. Ghándího totiž někteří indičtí nacionalisté považují za příliš slabého a smířlivého vůči muslimům a Nehrúa zase za příliš ústupného vůči Pákistánu i Portugalcům, kteří do šedesátých let měli v Indii svoje dvě kolonie.

Módí vychvaluje Patéla s tím, že on měl být indickým premiérem, a nikoli Nehrú. Podle některých názorů by pak vytlačil Portugalce z Indie, zmocnil se celého Kašmíru (část ho dnes drží Pákistán) a zřejmě i obsadil Tibet. Navíc by prý Patél preferoval více volný trh, zatímco Nehrú je označován za socialistu. Jenže Ghándí dal jasně přednost Nehrúovi a Patél to akceptoval, i když ve vládě často jednal na vlastní pěst.

Módího stoupenci se navíc Patélovu myšlenku silné Indie snaží vykládat jako myšlenku hinduistické Indie. Patél se ale snažil o mírové soužití hinduistů a muslimů mnohem více, než současný premiér Módí, což Módímu mnozí Indové nezapomněli sarkasticky připomenout právě u příležitosti odhalení Patélovy sochy.