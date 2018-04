V Münsteru útočník zmasakroval náklaďákem skupinu lidí, pak spáchal sebevraždu

Podle informací serveru listu Westfällische Nachrichten jsou mrtví nejméně tři. Policie uvedla, že zraněno bylo kolem 30 lidí. Na twitteru nicméně informovala, že situace na místě je stále „zmatená“, proto počet mrtvých nelze zatím s jistotou potvrdit.

Úřady podle Spiegelu předpokládají, že šlo o teroristický útok. „Řidič se zastřelil,“ řekla agentuře AFP mluvčí policie. Podle serveru Rheinische Post policie pátrá po dalších dvou pachatelích. Tuto informaci ale policie dementovala. Žádný další útok by tedy bezprostředně hrozit neměl.

Na místě zasahují hasiči a policisté, přijely sanitky. Nad místem létají vrtulníky. Policie okolí uzavřela a na twitteru vyzvala obyvatele, aby se oblasti vyhýbali a nechali záchranáře v klidu pracovat. Podle Spiegel Online policie pátrá po výbušnině.

