V OSN se ukázalo, že Trump nemá podporu. Získal ale klíč pro trestání odpůrců, říká expertka

OSN nezávaznou rezolucí odsoudila americké uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Pro bylo 128 zemí, proti devět a 35 států včetně Česka se hlasování zdrželo. Palestinci slaví a děkují za globální podporu, Izrael a USA nešetří kritikou a vzkazují, že to na jejich postojích nic nemění. Podle odbornice na Blízký východ a analytičky Ireny Kalhousové výsledek hlasování nepřekvapil. Je ale možné, že Donald Trump bude skutečně trestat země, které se proti USA postavily, jak dopředu pohrozil. „Věřím, že pokud Trump zůstane u moci, tak na výsledky tohoto hlasování bude poukazovat. Je možné, že nějaká země pak bude odměněná a jiné potrestány,“ vysvětluje pro INFO.CZ Kalhousová.

Jsou pro vás výsledky hlasování překvapením, nebo se podobný výsledek v neprospěch USA dal předpokládat?

Já myslím, že to bylo určitě očekávané. Bylo jasné, že rezoluce velkou většinou projde. Co se ale týče další interpretace, ta se může lišit. Pro Palestince je to znamení, že s tím svět nesouhlasí. Izrael může naopak poukazovat na to, že těch států, které se zdržely, nebo hlasovaly proti, je také hodně.

Výsledky hlasování Proti rezoluci OSN hlasovala Guatemala, Izrael, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Togo, Honduras a USA. Zdrželo se 35 států, v Evropské unii kromě Česka i Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko.

Může rezoluce, byť je nezávazná, přinést nějaký zásadní obrat?

Rezoluce maličko ukázala, že Trumpova diplomacie nemá v mezinárodním prostředí takovou podporu. Státy se na půdě OSN zachovaly takto, ale je možné, že v zákulisí se chovají jinak.

Může to způsobit, že Palestinci, kteří otevřeně deklarují, že USA už nepovažují za spravedlivého soudce a vyjednavače, se budou pokoušet najít intenzivnější podporu spíše v mezinárodních organizacích. Ale zlom rezoluce nepřinese.

Jak se díváte na nátlak USA, které deklarovaly, že budou pečlivě sledovat, kdo bude hlasovat proti nim, a budou následně zvažovat případné krácení humanitární pomoci těmto zemím?

Spor o Jeruzalém Izraelci považují celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město. Tento výklad ovšem není mezinárodně uznávaný a další státy mají své ambasády v Tel Avivu. Palestinci si nárokují východní Jeruzalém jako metropoli svého budoucího státu.

Tento způsob diplomacie není nejšťastnější a jak je vidět, tak mnoho států si to varování stejně k srdci nevzalo. Ale věřím, že pokud Trump zůstane u moci, tak na výsledky tohoto hlasování bude poukazovat v momentě, kdy se v USA bude hlasovat o navýšení, nebo naopak snížení nějaké humanitární nebo rozvojové pomoci. A je možné, že my se o tomto vlivu ani nedozvíme. Může se stát, že nějaká země bude odměněná a jiné potrestány. Zahraniční politiku USA to podle mě může mírně ovlivnit.

Česká republika se při hlasování zdržela, ačkoli patří mezi hlasité spojence Izraele. Ministerstvo zahraničí poznamenalo, že „rezoluce nenapomáhá blízkovýchodnímu mírovému procesu, naopak prohlubuje rozdíly mezi stranami“. Co za tímto postupem vidíte?

Hlasování potvrdilo dlouhodobou českou pozici vůči Izraeli. Česká republika nehlasuje proti Izraeli, protože ho považuje za svého spojence, a proti spojenci se nehlasuje.

Je zajímavé, že jsme nebyli sami, v rámci Unie nepanovala jednota. To je pro českou pozici jednodušší, že nezůstala se svým postojem sama. Co je na tom asi nejzajímavější, že se to odehrálo po nástupu nové vlády. Ukazuje se, že politika, kterou ČR zastávala od svého vzniku, přetrvává a nedochází k nějaké změně.

Zástupkyně USA při OSN uvedla, že výsledky hlasování nic nezmění na plánu Američanů přesunout svoji amabsádu do Jeruzaléma. Vidíte v této situaci nějakou šanci na nalezení kompromisu, který by vyhrocenou situaci kolem Jeruzaléma zmírnil či dokonce řešil?

Uznání Jeruzaléma zůstane jedním z nejcitlivějších problémů izraelsko-palestinského konfliktu. A i po tom, co udělaly Spojené státy, i po této rezoluci to tak zůstane. Hledání nějakého kompromisu je velmi složité. Přesto si myslím, že tímto diplomatickým gestem USA částečně vytvoří určitý precedent a tlak a bude zajímavé sledovat, až se ta situace uklidní, jestli neuvidíme pár dalších zemí, které vysloví přání přesunout své ambasády do Jeruzaléma.