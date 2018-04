„V otázce irské hranice je třeba pokročit do června,“ tvrdí unijní vyjednavač Bernier

Představitelé Evropské unie a Británie musejí v otázce hranice s Irskem pokročit ještě do červnového summitu lídrů EU. Právě ten totiž bude odrazovým můstkem k pokusu uzavřít finální dohodu o vystoupení Británie z EU v říjnu, řekl dnes hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Na tiskové konferenci v irském Dundalku nedaleko hranice se Severním Irskem zároveň varoval před rizikem, že vyjednávání kýžený výsledek nepřinesou.

Otázka irské hranice se stala zřejmě největším kamenem úrazu v jednání Británie s EU. Obě strany se chtějí vyhnout obnovení hraničních kontrol, konkrétní řešení se ale zatím nalézt nepodařilo. Londýn dříve schválil takzvanou nouzovou variantu navrženou v únoru Bruselem, při níž by Severní Irsko v podstatě zůstalo v bezcelní zóně. Postoj vlády přitom zůstává takový, že Británie opustí celní unii a na celou zemi se budou vztahovat stejná pravidla.

„Musíme se... rychle do června dohodnout na rámci kontrol a regulací pro celý ostrov, bezpečnosti a kontrolách, které potřebujeme pro ochranu jednotného trhu,“ citovala Barniera agentura Reuters. „Co se týče pokroku a června, červen je z mého pohledu odrazovým můstkem k říjnovému zasedání Evropské rady, což bude poslední rada pro dosažení dohody o vystoupení,“ dodal.

Barnier vyjádřil přesvědčení, že Brusel a Londýn se zvládnou shodnout na řešení, které návratu klasických kontrol v Irsku zabrání. EU ale podle něj musí být připravena i na případné selhání rozhovorů. „V nadcházejících měsících je klíčovým bodem dokončení dohody o vystoupení. To se nám ještě nepovedlo, a to - aby bylo jasno - nejen kvůli irské hranici,“ uvedl Barnier. Dodal, že „musíme být připraveni na všechny možnosti, včetně té, že žádná dohoda nebude.“

Protokol o Irsku, který EU předložila jako záložní scénář řešení problematického bodu, počítá se zahrnutím Severního Irska do 'společné regulatorní oblasti'. Pokud by se tedy žádné oboustranně přijatelné řešení nenašlo, Severní Irsko by prakticky zůstalo v celní unii EU, poznamenal Reuters.

Barnier se dnes na začátku své dvoudenní návštěvy v Irsku zároveň ohradil proti nedělním výrokům šéfky severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterové. Ta uvedla, že Barnier sporu kolem irské hranice nerozumí a že není 'čestným vyjednavačem'.