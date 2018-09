V ruském Soči sjel z dráhy letoun a začal hořet. Zranilo se téměř 20 lidí

Ministerstvo zdravotnictví podle agentury TASS potvrdilo 18 zraněných, včetně tří dětí. Ujistilo, že zranění dostali veškerou lékařskou pomoc, ostatním cestujícím na letišti pomáhají psychologové a na situaci osobně dohlíží ministryně Veronika Skvorcovová.

Na palubě letounu Boeing 737 ruské společnosti Utair bylo podle úřadů 164 cestujících a šest členů posádky. Všechny se podařilo evakuovat. Při sjetí z dráhy se poškodilo křídlo a podvozek a vzplál levý motor. Vypukl požár, při kterém shořelo levé křídlo. Poškozena byla také přední část letounu.

Boeing 737 letěl z Moskvy do Soči, k nehodě podle Kommersantu došlo za silného větru a deště ve 2:50 moskevského času (1:50 SELČ). Letoun byl silně poškozen, ale požár se podařilo uhasit. Příčiny nehody se ještě zjišťují, předpokládá se ale vina pilotů: letoun přistál až na druhý pokus, a to až poté, co přeletěl velkou část dráhy. Zbývající část nestačila ani při prudkém brzdění, a to tím spíše, že byla mokrá. K nehodě přispěl také vítr, dosahující v poryvech rychlosti skoro 90 kilometrů za hodinu.