„V sázce jsou životy skutečných lidí.“ Americké státy žalují Trumpa kvůli odebírání dětí migrantům

Sotva prezident jeden úspěch na poli migrační politiky oslavil, když nejvyšší soud podpořil jeho zákaz vstupu do USA pro některé muslimy, valí se na něj další problém. 17 amerických států si bere na mušku kontroverzní politiku namířenou proti migrantům u mexické hranice, kterou musel sám Donald Trump zastavit dekretem. Ten ovšem znamenal jen stop těm nejhorším praktikám, k uspokojivému řešení je stále daleko.

„Postup administrativy při rozdělování rodin je prostě krutý, je to jednoduché,“ cituje agentura AP prokurátora ze státu New Jersey Gurbira Grewala. „Vypadá to, jako když vláda každý den činí nová protichůdná rozhodnutí a spoléhá na nová protichůdná odůvodnění. Ale nemůžeme přehlížet jedno: V sázce jsou životy skutečných lidí,“ dodal žalobce.

Jedná se o první případ, kdy je nedávná kontroverzní protiimigrační praxe hnána k soudu. Proti Trumpovi se semkly státy jako je Kalifornie, New York, New Jersey, Virginia, Washington nebo Oregon. Ve všech mají justici na starosti demokraté, upozorňuje AP.

Americké úřady v posledních přibližně šesti týdnech oddělili od rodin přes 2300 dětí. Na záběrech z center je zřejmé, že děti byly drženy ve velkých klecích v atmosféře strachu a nejistoty a bez možnosti kontaktu s rodinami.

Donald Trump svoji kontroverzní politiku po vlně kritiky zastavil paradoxně vlastním dekretem. Ten ovšem demokraté, které Trump z vlastního průšvihu obvinil, považují za plný nedostatků. Upozorňují, že nezajišťuje spojení už rozdělených rodin, kterým dle bývá odepřeno právo na spravedlivý proces a azyl před násilím, které sužuje jejich domovské země.

Řada rodin zůstává rozdělená a z Bílého domu zní, že navzdory zmíněnému dekretu se nejedná o konec nulové tolerance vůči migrantům.