Válka s Kurdy nebude. Američané se dohodli s Tureckem, syrský diktátor Asad zuří | info.cz

Nejméně patnáct kilometrů široká bezpečnostní zóna oddělující Turecko od regionu syrských Kurdů má vyřešit krizi, která hrozila přerůst v další krvavý blízkovýchodní konflikt. Ankara vyhrožovala vstupem na syrské území, což by nevyhnutelně znamenalo prudké boje, civilní ztráty a zřejmě i další migrační vlnu. Po nové dohodě se Spojenými státy však Turecko alespoň pro tuto chvíli záměr vpadnout do Sýrie odložilo.

Bezpečnostní zóna by podle tureckých představ měla být 30 až 40 kilometrů široká. A 450 kilometrů dlouhá. Američané se prý snaží Ankaru přemluvit, aby souhlasila pouze s patnáctikilometrovým širokým pásmem. Vyčleněné teritorium má oddělovat Turecko a region syrských Kurdů. Vznikne na syrském území a budou se do něho také moci přemístit uprchlíci žijící nyní v tureckých běženeckých táborech. Hlavním účelem zóny je ovšem uklidnit Ankaru, která považuje milice syrských Kurdů YPG za teroristickou organizací napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK). Turecko se obává, že si PKK na syrsko-kurdském území vybuduje bezpečné základny, kam se její bojovníci budou moci uchýlit po vpádech na jeho území.

Washington se s Ankarou už také dohodl na co nejrychlejším zřízení operačního centra, odkud budou Američané s Turky dění v zóně monitorovat. Mimochodem, vedlejším efektem nové úmluvy je jisté smíření Spojených států a Turecka, tedy dvou klíčových členů Severoatlantické aliance, jejichž vztahy se ještě nedávno zdály být pod bodem mrazu. „Naše plány (na vpád do Sýrie – pozn. redakce) už byly hotovy, naše bojové jednotky připraveny. Chtěli jsme ale jednat ve shodě s našimi přáteli a spojenci z USA,“ prohlásil o čerstvé úmluvě v nezvykle přátelském tónu turecký ministr obrany Hulusi Akar.

Sami syrští Kurdové na návrh reagují opatrně, nikoli však odmítavě. Konstatují, že zatím neznají podrobnosti týkající se nového bezpečnostního uspořádání. Server irácko-kurdské stanice Rudaw s odvoláním na vojenské velitele YPG informoval, že Kurdům by stačila zóna jen pět kilometrů široká. Podle všech reakcí z regionu je ale zřejmé, že si syrští Kurdové alespoň pro tuto chvíli oddychli. Pokud by totiž Turci na jejich území opravdu vstoupili, hrozili rozpoutáním pekla, které by sežehlo i jejich blízké. „Pokud by selhala regionální i mezinárodní snaha o zachování míru, octili bychom se v totální, nemilosrdné válce,“ citoval turecký server Ahval jednoho z kurdských lídrů. Ankara a jejich syrští spojenci by se totiž tentokrát vydali do srdce kurdského regionu v Sýrii, odkud nemají jeho obránci kam ustupovat.

Zřetelně proti zřízení bezpečnostního pásu je syrský režim Bašára Asada, který teď ovšem region syrských Kurdů vojensky neovládá, i když zde několik posádek má. „Sýrie kategoricky odmítá dohodu, kterou mezi sebou uzavřeli turečtí a američtí okupanti,“ cituje vládní agentura SANA zdroj z damašského ministra zahraničí. „Syrští Kurdové, kteří přijali roli poslušného sluhy agresivního americko-tureckého spojenectví, za své činy ponesou historickou odpovědnost,“ dodal poněkud výhružně diplomat. Sýrie trvá na obnovení země v hranicích před počátkem občanské války a pod vládou klanu Bašára Asada. Nicméně, názory syrské vlády nejsou tak důležité jako postoj Ruska, který je hlavním protektorem damašského režimu. A z Moskvy alespoň prozatím jasný odsudek nezazněl.

Válku s Tureckem se tedy prozatím podařilo Kurdům s klíčovou americkou pomocí odvrátit, s Asadem však problémy mít ještě budou. Nynější vládci syrsko-kurdského regionu nežádají samostatnost, ale autonomii v rámci země. Na svém území zavádějí socialistický experiment opírající se o rozhodování v komunitách, který je podle jejich představ vhodný i pro jiné Syřany. Lze však úspěšně předpokládat, že diktátor Bašár Asad pro takové uspořádání valné pochopení mít nebude.