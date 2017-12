Vánoční poselství královny ve znamení boje s terorem: Alžběta II. ocenila statečnost Londýna i Manchesteru

Královna mimo jiné uvedla, že Londýn a Manchester jsou městy se "silnou identitou", která dokázala vzdorovat nepřízni osudu. Dodala, že jí bylo ctí navštívit v nemocnici mladé oběti květnového atentátu na popovém koncertě v Manchesteru, který si vyžádal 22 životů.

"Pacienti, s nimiž jsem se (tehdy) setkala, byli příkladem nám všem. Prokázali neuvěřitelnou statečnost a odolnost," řekla jednadevadesátiletá panovnice.

Svému o pět let staršímu manželovi, který se letos stáhl z veřejného života, poděkovala za podporu a ocenila jeho "jedinečný smysl pro humor".

Dalším hlavním tématem proslovu, zaznamenaného předem v Buckinghamském paláci, byl význam domova. Panovnice jej popsala jako "teplé, důvěrné a láskyplné" místo.

Královna a další členové královské rodiny se dnes zúčastnili mše v Sandringhamu na východě Anglie, kde má Alžběta II. jedno ze svých venkovských sídel. Na veřejnosti se poprvé spolu s Alžbětou II. objevila i snoubenka prince Harryho, americká herečka Meghan Markleová. Podle BBC je to poprvé, co je vánočním oslavám v královské rodině přítomen někdo, kdo se do ní ještě nepřivdal nebo nepřiženil.