Venezuelská armáda odmítla vpustit do země vozy s jídlem a léky. Nejsme žebráci, vzkázal Maduro

Venezuelská armáda zablokovala most na hranicích s Kolumbií ve snaze zabránit průjezdu konvoje s humanitární pomocí, jejíž první část dnes podle kolumbijských úřadů dorazila k hranicím. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval prezidenta Nicoláse Madura, aby nechal vozy doručit potraviny a léky strádajícím obyvatelům země stižené těžkou hospodářskou krizí.

Spojené státy, Kolumbie a další země regionu vyslaly do Venezuely první kamiony naložené základními potravinami a léky na žádost opozičního vůdce Juana Guaidóa. Šéf parlamentu ovládaného opozicí odmítl uznat Madurův druhý prezidentský mandát a prohlásil se prozatímním prezidentem, v čemž jej podpořily čtyři desítky amerických a evropských států. Guaidó o víkendu varoval, že 250.000 až 300.000 Venezuelanům hrozí bez humanitární pomoci smrt. Zároveň vyzval armádu, jejíž většina je dosud loajální Madurovi, aby pomoc do země vpustila.

Maduro však reagoval slovy, že Venezuelané nejsou žebráci a pomoc nepotřebují. Její organizaci označil za lacinou show opozice. Pozorovatelé soudí, že vyhrocený stav je důležitým testem skutečné oddanosti vojáků autoritářskému prezidentovi, kterého již nevelká část důstojníků přestala uznávat.

Vojsko na klíčový most postavilo tři kamionové návěsy a situaci monitoruje z povzdálí.

„Je to způsob zastrašování, ale nemyslím, že by tím něčeho dosáhli,“ řekla agentuře AP Alba Pereiraová z nevládní organizace Entre Dos Tierras, podle níž venezuelská vláda nemá zábrany dále vystavovat obyvatele země této „absurdní krizi“.

Guaidó prohlásil, že humanitární pomoc se do Venezuely dostane bez ohledu na Madurovu snahu nevpustit ji tam.

„Madurův režim musí umožnit, aby se pomoc dostala k hladovějícím lidem,“ uvedl na twitteru americký ministr zahraničí Mike Pompeo, jehož země se pokouší odříznout Madura od financí sankcemi proti klíčovému ropnému průmyslu. Snahu blokovat pomoc odsoudil i jeho kolumbijský kolega Carlos Holmes Trujillo, podle něhož může být Madurův postup důvodem pro zahraniční země, aby podaly podnět k Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Prezident Maduro ale už několik let odmítá humanitární pomoc z USA a dalších zemí nakloněných opozici s tím, že je to součást intervence a že se tak snaží jeho režim svrhnout.

Mezinárodní výbor Červeného kříže dnes oznámil, že v posledních týdnech zdvojnásobil svůj rozpočet pro Venezuelu na 18 milionů švýcarských franků (408 milionů korun) a snaží se rovněž pomáhat několika milionům uprchlíků, kteří před zoufalou situací utekli do Kolumbie či Brazílie. Šéf výboru Peter Maurer prohlásil, že se jeho lidé na jedné straně snaží výrazně posílit pomoc Venezuelanům, na druhé však chtějí zůstat v politicky vyhrocené situaci v zemi neutrální.