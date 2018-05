Většina Němců chce hlubší evropskou integraci a větší nadšení Merkelové pro Evropu, ukázal průzkum

Většina Němců si přeje hlubší evropskou integraci a také by ocenila, aby kancléřka Angela Merkelová projevovala větší nadšení pro Evropu. Více než 80 procent obyvatel Německa podle něj chválí přístup francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho snahu posunout EU dopředu. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění pro televizi ARD.

Hlubší spolupráci v rámci EU a převod kompetencí z národní úrovně na evropskou si přeje 53 procent Němců, 24 procent má opačný názor a 18 procent by nic zásadního neměnilo. Téměř dvě pětiny dotázaných (39 procent) vidí ve členství spolkové republiky v EU převážně pozitiva a jen 14 procent hlavně negativa. Podle 45 procent Němců se pozitiva i negativa vyvažují.

Od kancléřky Merkelové, která je známá svým pragmatismem i klidným vystupováním, by si 58 procent dotázaných přálo, aby se s větší vášní zasazovala za Evropskou unii. Téměř dvě pětiny obyvatel (38 procent) by to ale nepovažovaly za dobré.

Jasné podpory se od Němců dostává snahám o reformu Evropské unie ze strany francouzského prezidenta Macrona, který dnes za své úsilí obdrží v Cáchách Cenu Karla Velikého. Snažení čtyřicetiletého politika oceňuje 82 procent Němců, opačně jich to vidí 15 procent.

Zdrženlivost ale občané spolkové republiky - stejně jako zdejší politici - dávají najevo, pokud jde o Macronovy návrhy v oblasti finanční politiky, které by podle některých mohly znamenat, že Německo bude spoluručit za dluhy jiných zemí. Příliš daleko zde jdou plány francouzského prezidenta podle 48 procent Němců, 42 procent jich je opačného názoru.