Volby v Rusku jsou jen divadlo. Putin stejně jako Stalin zemře ve funkci, tuší Romancov

V neděli v Rusku proběhnou prezidentské volby. Jiný výsledek než znovuzvolení Vladimira Putina by byl velkým překvapením. „Tomu, k čemu se v Rusku schyluje, říkáme volby, ve skutečnosti jde ale jen o velké divadlo,“ říká politický geograf Michael Romancov v rozhovoru pro server E15.

Předpokládejme, že Vladimir Putin ve volbách obhájí prezidentský post. Jaký čekáte vývoj Ruska v příštích letech?

Žádný. Putin je v čele Ruska posledních osmnáct let a evidentně není schopen žádných reforem. Ve vnitřním prostoru se navzdory slibům nezmění vůbec nic. V zahraniční politice jsme v posledních letech svědky toho, že se Rusko chová stále agresivnějším způsobem. To bude pravděpodobně pokračovat.

Rýsují se vůbec nějací možní Putinovi nástupci?

Nedá se odhadnout, zda si Putin či jeho okolí pomalu vybírá nástupce. Opozice je bohužel fragmentovaná a v tento okamžik zcela bezvýznamná. O Putinovu nástupci se momentálně nedá reálně uvažovat.

Očekáváte tedy, že Putin bude u moci, ať už jako prezident či předseda vlády, ještě dlouhá léta.

Přesně tak. Nedovedu si představit, že by byl jakkoliv ochoten svůj mocenský podíl zmenšit. Nemusí to znamenat, že bude za šest let pokračovat coby prezident. Klidně může ustoupit stranou, stejně si ale nechá mocenskou kontrolu pro sebe.



