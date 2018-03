Vražda populární političky. Prolomí lhostejnost Brazilců?

Desetitisíce lidí protestovaly od čtvrtka v brazilských městech po středeční vraždě radní města Rio de Janeiro Marielle Francové. Vzpomínkové akce na počest pokrokové političky se v Brazílii konaly i dnes, napsala agentura AFP. Deník The Guardian naznačil, že smrt bojovnice za práva menšin a proti policejní brutalitě by mohla vytrhnout Brazilce z "politického cynismu".

"Někteří příznivci doufají, že její smrt se stane zlomovým okamžikem a říkají, že rozsah protestů ukazuje na prolomení všeobecné apatie," napsal britský list. AFP zase cituje deník Estado de Sao Paulo, podle kterého vražda 38leté Francové "probudila spícího obra".

Radní zabili neznámí pachatelé, když se v autě vracela z akce svolané na podporu černošských žen, jíž byla i Francová. Vyšetřování ukázalo, že vůz se střelci ji pronásledoval čtyři kilometry, než přešel do souběžné jízdy, aby si ji útočníci vzali na mušku. Čtyři kulky zasáhly političku do hlavy, útok nepřežil ani její řidič. Jedinou přeživší je asistentka Francové, která by mohla svou výpovědí značně pomoci vyšetřování.

Dnes se v brazilských médiích objevila hypotéza, že radní pronásledovalo ještě další vozidlo, jehož poznávací značku se podařilo za záznamů kamer identifikovat. Ministr pro veřejnou bezpečnost Raul Jungmann prohlásil, že federální vláda za účelem objasnění vraždy nasadí veškeré dostupné prostředky. "Spravedlnosti bude učiněno za dost," citovala ministra zpravodajský server BBC.

Francová se podle The Guardian stala během 18měsíčního působení ve správě Ria lokální "pochodní" progresivní politiky. Zabývala se situací osob s menšinovou sexuální orientací, právy žen a hlasitě kritizovala agresivní postupy "militarizované" policie v chudinských čtvrtích. Sama z jedné velmi neklidné čtvrti pocházela. Minulý měsíc byla dokonce vybrána do čela výboru pro dohled nad nasazením federální armády do favel v Riu. To začalo v únoru na příkaz prezidenta Michela Temera a Francová dávala výrazně najevo, že s krokem nesouhlasí.

"Její příběh do jisté míry symbolizuje evoluci společenských hnutí v Brazílii a způsob, jakým se začaly vytvářet vazby mezi tradičním protestním hnutím pracující třídy a aktivismem střední třídy: Byla intelektuálem narozeným a vychovaným ve favele," shrnul britský deník odkaz zabité političky.