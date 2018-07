Vychytralý Kim: KLDR dál obchází mezinárodní sankce, uhlí pašuje i do Jižní Koreje

Když v srpnu loňského roku uvalila Rada bezpečnosti OSN na Severní Koreu další ekonomické sankce, experti tvrdili, že tentokráte už jde o tak tvrdý zásah severokorejského hospodářství, že to tamní režim přinutí jednat. Severní Korea měla díky nim přijít o miliardu dolarů ročně. Jejich účinnost vyzdvihoval před letošním červnovým setkáním se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem i americký prezident Donald Trump. Zprávy upozorňující na podezřelých devět tisíc tun uhlí v Jižní Koreji ale ukazují něco jiného.

Sankce vůči KLDRautor: Info.cz

Jihokorejské úřady podle deníku The Wall Street Journal vyšetřují, odkud se vzalo uhlí, které loni v říjnu přivezly dvě lodi do jihokorejského přístavu Inčchon. Plavidla s černým uhlím připlula z ruského přístavu Cholmsk a jsou majetkem čínské společnosti, uvádí sever jihokorejského listu Hankyoreh. Lodě byly registrovány v africkém Sierra Leone a ve středoamerické Panamě. V Cholmsku nakládaly uhlí v tom samé kotvišti a z toho samého místa, kde se těsně před tím vykládalo uhlí ze severokorejských lodí, které připluly ze Severní Koreje.

Jihokorejci teď zjišťují, kam se nakonec uhlí v hodnotě zhruba 325 tisíc dolarů, tedy přes sedm milionů korun, podělo. Jihokorejské úřady oznámily, že při vyšetřování „úzce spolupracují s mezinárodním společenstvím a že poctivě zavedly a provádějí sankce uvalené proti Severní Koreji Organizací spojených národů.“ O tom, že uhlí může pocházet ze Severní Koreje, se dozvěděli až po jeho vyložení v Jižní Koreji. List The Financial Times ovšem píše, že jihokorejské úřady byly informovány ještě před tím a náklad nezadržely. Čínské úřady pak na dotaz OSN – protože šlo o čínskou lodní společnost - odpověděly, že jde o ruské uhlí.

Celý případ ukazuje, jak jsou stále obcházeny mezinárodní sankce proti Severní Koreji, které ji mají odříznout od možnosti vyvážet například uhlí, železnou rudu či mořské plody, a tím ji zbavit finančních prostředků. Nejde přitom o první případ takového vyhýbání se sankcím přes přístav Cholmsk. O dalším psal například letos americký list The Washington Post a už léta si na ruské a čínské společnosti a využívání tamních přístavů pro obchod se Severní Koreou stěžují i američtí představitelé.

Celé to funguje tak, že Severokorejci vyvezou své zboží do Ruska, tam je převezmou čínské společnosti, a prodávají je dál jako ruské zboží. Přitom použijí lodí registrovaných nejčastěji v Africe, případně zapojí ještě jako prostředníka africkou firmu. Dříve se údajně objevily i případy dovozu zboží do Číny a odtud dál ruskými loděmi. Někdy také změní papírově místo původu zboží přímo na moři.

Spojené státy kvůli tomu loni dokonce zvažovaly možnost námořní blokády Severní Koreje. Nápad se ale ukázal jako neproveditelný. Za prvé by to znamenalo výrazné náklady a vázalo část amerického námořnictva. Za druhé by hrozil konflikt s Čínou a Ruskem, pokud by se USA pokusily zadržet jejich plavidla. Za třetí nebyla jistá nezbytná spolupráce amerických spojenců, zejména Jižní Koreje. Jak ukazuje i tento případ, není jasné, nakolik Jižní Korea hodlá skutečně vynucovat po svých či zahraničních firmách dodržování sankcí vůči svému jižnímu sousedovi. Současná jihokorejská vláda se netají tím, že se těší na zrušení sankcí a hodlá potom podporovat jihokorejské investice v Severní Koreji.