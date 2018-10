Vztahy USA a Saúdské Arábie jsou kvůli zmizení novináře napjaté. Co to znamená pro bilionový zbrojní kontrakt?

Případ zmizelého saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího silně nabourává vztahy mezi USA a arabskou monarchií. Washington tlačí na to, aby Saúdská Arábie vysvětlila nařčení, že akci orchestrovala a žurnalistu, který byl zároveň kritikem režimu v Rijádu, nechala zavraždit a rozřezat. Událost je nepříjemná zvlášť pro zetě a poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. A američtí zákonodárci volají po sankcích.

Maltská repotérka Daphne Caruana Galiziová, slovenský investigativec Ján Kuciak a bulharská moderátorka Viktoria Marinovová. Případů zabitých novinářů neubývá. Podle Výboru na ochranu novinářů, americké neziskové organizace, zemřelo od roku 1992 přes 1300 žurnalistů, z toho „jen“ 298 při přestřelkách a bojích. Daleko více, 848, jich bylo cíleně zavražděno v přímé souvislosti s jejich prací. Případ saúdskoarabského novináře může být další takový – o to výjimečnější, že za ním teoreticky stojí mocná královská rodina, nikoli „tradiční“ zločinecké kruhy.

Organizoval korunní princ vraždu novináře?

Novináře Džamála Chášakdžího, přispěvatele listu Washington Post, který žil v americkém exilu ve Virginii, nikdo neviděl od minulého týdne, kdy navštívil konzulát své domovské země v Istanbulu. Turecká média a anonymně i někteří vládní představitelé přišli s informací, že žurnalistu zabilo 15členné saúdskoarabské komando. Vraždu si měl údajně objednat ambiciozní a vlivný korunní princ Muhammad bin Salmán.

Turecké tvrzení rezonovalo hlavně ve Spojených státech, které se v posledních letech etablovaly jako jeden z předních spojenců Saúdské Arábie. Americké zpravodajské služby podle listu Washington Post zachytily konverzaci představitelů země, v níž diskutovali možnost unést Chášakdžího zpět do domoviny a tam jej uvěznit. Prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že od Rijádu bude požadovat osobní vysvětlení role saúdskoarabské vlády.

„Požadujeme všechno. Chceme vědět, co se tam stalo. Je to velice vážná situace pro nás a pro Bílý dům. Chci vědět, co se děje. Velice úzce spolupracujeme s Tureckem a myslím, že tomu přijdeme na kloub,“ komentoval velice citlivou záležitost Trump, jenž s Rijádem navzdory vyostřené rétorice v předvolební kampani navázal přátelské vztahy.

Trump chce vyslechnout Chášakdžího snoubenku. Jeho poradci John Bolton a Jared Kushner mluvili přímo s korunním princem. Co se dozvěděli, však ani oni, ani ministr zahraničí Mike Pompeo, jenž hovor absolvoval také, neprozradili. „V obou hovorech žádali po saúdskoarabské vládě více detailů a transparentnost ve vyšetřovacím procesu,“ omezila se na lakonický popis mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová.

Komplikace pro Kushnera

Podle listu Washington Post žádal Trumpův zeť Jared Kushner korunního prince o pomoc. Celá věc se zmizením novináře je právě pro něj zásadní. Kushner byl totiž tím, kdo dobré vztahy Washingtonu s Rijádem pomáhat zařizovat. V březnu 2017 přesvědčil Trumpa, aby jeho první zahraniční cesta v prezidentské funkci vedla právě do Saúdské Arábie. Výměnou za to získal od Saúdů příslib, že budou podnikat kroky k boji proti terorismu.

Vztah USA a Saúdské Arábie však stojí na daleko hlubších základech. Rijád stojí na straně Spojených států v jejich sporech s Íránem. V tichosti také udržuje vztahy s jiným americkým spojencem Izraelem, jenž je trnem v oku řadě jiných arabských zemí.

Saúdská Arábie po desetiletí oficiálně zastává postoj, že urovnání vztahů s židovským státem je možné, jen pokud se Izraelci stáhnou z arabských území, kterých se izraelské jednotky zmocnily během šestidenní války v roce 1967. V poslední době ale byly vidět i vstřícná gesta. Bin Salmán například v dubnu oznámil, že Saúdská Arábie má s Izraelem společné zájmy a uznává jeho právo na samostatný stát, byť s dovětkem, že nárok na něj mají též Palestinci.

Pro Donalda Trumpa, který staví svoji politiku na byznysu a často se rád chlubí obchodními úspěchy, je ale klíčová zcela jiná věc. Saúdové od USA nakupují zbraně za miliardy dolarů. Kontrakt v hodnotě 110 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun) nepomáhal dojednat nikdo jiný než Kushner. Ačkoli Trump nyní tvrdí, že případná vražda Chášakdžího by byla příšernou věcí s neblahými následky na americko-saúdské vztahy, nezdá se, že by se Rijád musel obávat zrušení kontraktu.

Zaveďte sankce, tlačí zákonodárci na Trumpa

A to přesto, že na Trumpa tlačí zákonodárci, kterým se Saúdskou Arábií pomalu dochází trpělivost. Skupina složená z republikánských i demokratických senátorů volá po vyšetřování případu zmizelého novináře. „Nikdy jsem nebyl více znepokojený než nyní. Jestli byl tento muž zavražděn na saúdském konzulátu v Istanbulu, překročí to veškeré meze normálnosti v mezinárodní komunitě,“ varoval senátor Lindsey Graham, jenž jinak patří mezi nejbližší Trumpovy spojence v Kongresu.

To dokládá, že Chášakdžího kauza je jen poslední kapkou do už velice plného hrnce. Problém navíc nemají jen zákonodárci. Ministr zahraničí Pompeo sice nedávno ujišťoval Kongres, že Saúdové a Spojené arabské emiráty dělají dostatek ke snížení počtu civilních obětí války v Jemenu, čím dál více představitelů ministerstva obrany si to ale nemyslí. Úředníci z Pentagonu a velitelé americké armády vyjadřují znepokojení nad konfliktem, který přerostl v jednu z největších humanitárních katastrof na světě a v němž hraje Rijád klíčovou roli.

Politici volají po sankcích, pokud se ukáže, že za zmizením Chášakdžího skutečně stojí saúdská královská rodina, nebo dokonce sám korunní princ. Trump se ale zatím příliš netváří na to, aby se potenciální restrikce dotkly klíčového zbrojního kontraktu. „Myslím, že by nás to velice poškodilo,“ říká jednoznačně.