Z kolébky potížistů a radikálů králem fotbalu. Příběh předměstí, kde se rodí problémy i talent

Všichni, kdo kdy viděli Kyliana Mbappého jako dítě utíkat po zeleném trávníku za fotbalovým míčem, potvrdí, že byl jasným talentem už od prvních krůčků. Když ho poprvé viděl hrát Jean-François Sunner, generální manažer klubu A.S. Bondy, kde Mbappé začínal, zmohl se na pouhé: wow. Podle Antonia Riccardiho, který patřil k prvním Mbappého trenérům, mladý fotbalista „uměl vše lépe než ostatní a byl také mnohem rychlejší“. S jeho talentem se muselo pracovat, ale od začátku bylo jasné, že bude výjimečný.

Jeho trenéři věděli, že jde o unikátního hráče, ale nikoho tehdy ani nenapadlo, jak raketovou kariéru bude Mbappé mít. Kylian je francouzským národním šampionem, druhým nejlépe placeným hráčem na světě a v současné době člen francouzského národního týmu na probíhajícím mistrovství světa v Rusku.

Mbappé není symbolem pouze klubu Bondy, ale celé čtvrti, která leží několik kilometrů na sever od středu hlavního měst Francie, a vůbec všech pařížských předměstí a satelitních městeček, které jsou poblíž.

Jak poznamenává list The New York Times, okrajové části Paříže jsou proslulé kriminalitou, vysokou nezaměstnaností (na konci roku 2017 dosáhla 11,4 % a mezi mladými lidmi dokonce 23 %), sociálními nepokoji a také možným podhoubím pro terorismus. Pro podobné části města, kde nejčastěji žijí početné komunity imigrantů, může být příběh talentovaného fotbalisty, kterého ve své rezidenci přijal i francouzský prezident, dobrou zprávou a příslibem lepších zítřků.

Musíme získat hráč v mladém věku

Důvodem je i to, že Mbappé není sám. V jeho stopách už nyní jde mnoho mladých talentů, jejichž jména sice v zahraničí tolik nerezonují, ale minimálně francouzští fotbaloví fanoušci je důvěrně znají. Příkladem je Paul Rogna, N´Golo Kanté, Blaise Matudi nebo Benjamin Mendy.

Infografika dne: Mistrovství světaautor: Info.cz/ČTK

Fotbaloví trenéři v těchto čtvrtích loví a mladé nadějné hráče doporučují do národního tréninkového centra v Clairefontaine. Na letošním fotbalovém šampionátu si jich zahraje osm (včetně Mbappého). Po nových talentech tu pátrají také trenéři z jiných než pařížských klubů – například Lyon nebo Marseille, či dokonce z Anglie.

„Snažíme se získat jejich podpis už v mladém věku,“ potvrzuje vyhledávač talentů v klubu v Nantes Matthieu Bideau. „Je tu velká konkurence, a pokud si hráče nepojistíme, udělá to někdo jiný. Místní kluby mezi sebou bojují, aby získaly ty nejlepší hráče v co nejmladším věku“.

Jak potvrzuje trenér Riccardi, není to jen o talentu – ke špičkové kvalitě místních hráčů přispívají i tvrdé tréninky. „Všichni mají v živé paměti, co dokázal Kylian,“ říká Riccardi. „Kylian je nejjasnější příklad. Je jejich hvězdou, protože dokázal to, co chtějí i oni, převlékal se ve stejné šatně jako oni, trénoval na stejném hřišti. A hlavně: není to tak dávno.“

Boj s předsudky

Riccardi dále zdůrazňuje, že mladí hráči se musí dnes a denně potýkat s předsudky a špatnou pověstí, kterou pařížská předměstí mají. „Často se stává, že nehezký obrázek o těchto čtvrtích brzdí jejich ambice,“ vysvětluje trenér. „Kylian jim pomohl tohle překonat,“ dodává.

Podle Cyrila Nazaretha, který je profesorem sociologie a věnuje se studiu role fotbalu v předměstích velkých měst, je důležité nepodceňovat roli trenérů. Na rozdíl od Mbappého, který pochází ze zajištěné sportovní rodiny - jeho otec Wilfried Mbappé, přistěhovalec z Kamerunu, byl hráčem a trenérem místního klubu AS Bondy – ostatní hráči podobné štěstí nemají a často pocházejí ze sociální slabých nebo neúplných rodin. „Máme tendenci zapomínat na zcela zásadní roli koučů. Pomáhají mladým hráčům utvářet řád a často fungují jako hlavní autorita“.

V současné době je v nejrůznějších klubech v okrajových čtvrtích Paříže registrováno 30 tisíc trenérů na 235 tisíc registrovaných hráčů s tím, že více než třetina je mladší 18 let. „Těmto dětem se nemusí dařit ve škole, ale tím, že jsou skvělými fotbalisty, získávají respekt a uznání,“ říká Nazareth.

Vždycky tomu tak ale nebylo. Jak podotýká profesor sociologie na Univerzitě v Poitiers Stéphane Beaud, „fotbal je ve Francii dlouhodobě spojován s pracující třídou a to znamená příměstské čtvrti, násilí a rvačky“. „Pro mnoho hráčů je těžké nazývat se Francouzi – těmito předsudky o předměstích neuvěřitelně trpí“.