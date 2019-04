Z poslíčka s čajem je přísný strážce. Mistrovská kampaň indického premiéra vsází na sílu a nacionalismus | info.cz

Největší cvičení světa v demokracii začíná za pár dní v Indii. Okolo 900 milionů Indů bude déle než měsíc volit své zástupce do parlamentu. Obě hlavní strany, Indická lidová strana (BJP) premiéra Nárendry Módího i Indický národní kongres (INC) vedený Ráhulem Gándhím se přitom snaží oslovit voliče, včetně těch negramotných, úplně všemi prostředky.

Indičtí politici se před volbami, které se budou konat od 11. dubna až do 19. května, stále více snaží vtěsnat své politické poselství do krátkých frází, zpráv na sociálních sítích, jednoduchých hesel a navíc propašovat „nenápadně“ do indické filmové produkce. Snahou je oslovit všechny včetně negramotných venkovských voličů.

Zatímco vládnoucí BJP sází v tomto zjednodušeném pojetí politiky na hinduistický nacionalismus, v němž se mísí jazyk, kastovní příslušnost, náboženství, a tvrdý postoj vůči sousednímu nepřátelskému Pákistánu, opoziční INC mluví fakticky o vybudování sociálního státu a také o ekonomických reformách.

V předvolební kampani je zatím zřejmě úspěšnější koalice BJP. Ostatně byla to právě Indická lidová strana, která už před minulými parlamentními volbami ukázala profesionální kampaň namísto série improvizací a snahy dohnat vše na posledních chvíli sérií mítinků a nesplnitelných slibů. BJP a její šéf, indický premiér Nárendra Módí, navíc fakticky vede permanentní kampaň i mimo předvolební období. Ať už prostřednictvím vládních projektů, megalomanských akcí nebo například populárních filmů z Bollywoodu.

Za Módího vlády proběhlo několik veřejných kampaní – například „Čistá Indie“, „Zachraň dceru, vzdělej dceru“ či „Elektrifikace“ a „Made in India“ – které měly vést k zavedení záchodů pro všechny Indy, rozšíření vzdělání žen, elektrifikaci vesnic a rozvoji tovární výroby a omezení dovozu. Výsledky většinou nenaplnily očekávání a skončily na půl cesty, jejich důležitým dopadem ale i tak bylo vylepšení obrazu ministerského předsedy. Zároveň se Módí přátelil s indickými herci, producenty a jeho vláda prosadila rozšíření podpory indického filmového průmyslu. Možná tak není úplnou náhodou, že těsně před volbami jde do kin oslavný film o premiérovi Módí a že se jeho postava objevila i v několika dalších snímcích, kde podle očekávání podporuje indické vojáky či hrozí Pákistánu.

Módí a jeho tým dokonce dokázali obrátit i některé kampaně vedené proti němu v jeho prospěch. Už si to ostatně vyzkoušel v předchozích parlamentních volbách v roce 2014. Když tehdy Módího jeden z vůdců Indického národního kongresu výsměšně označil za čaj walu (něco jako pouliční prodavače čaje), aby ukázal, že se premiér nehodí pro seriózní práci, Módí a BJP dokázali úspěšnou kampaň svého protivníka otočit. Využili označení s čajem za základ své kampaně „konverzace u čaje,“ která ukazovala Módího jako někoho, kdo se na rozdíl od 'nafoukanců' z Kongresu baví s prostými lidmi.

Podobné je to i letos. Opoziční Ráhul Gándhí začal spojovat Módího s pojmem čaukidar (vrátný či hlídač) a tvrdí, že „hlídač je zloděj“. Narážel tak na to, že při jednání o nákupu francouzských letadel Rafale pro indické letectvo došlo k předražení a zřejmě svoji roli hrály úplatky. BJP a Módí ale dokázali i toho využít – předseda vlády se sám v nadsázce začal jako čaukidar označovat a strana začala rozdávat trička, čepice a další předměty s nápisem „Taky jsem čaukidar“ svým voličům.

Módí teď na sociálních sítích i ve svých projevech tvrdí, že je čaukidarem, služebníkem a hlídačem svého národa.

Zdůrazňuje své úsilí o ochranu před cizími vlivy a posilování armády. Patřičně využívá i skutečnost, že právě pod jeho vedením Indie nedávno otestovala svoji vlastní protidružicovou střelu a stala se tak – po Rusku, USA a Číně – teprve čtvrtou zemí na světě, která něco takového dokázala.

Zatím se zdá, že Módí je úspěšný a většina Indů na jeho mix nacionalistické hrdosti, slibů a hesel slyší. Má nakročeno k vítězství a obhajobě premiérského křesla, i když podle průzkumů veřejného mínění jeho koalice vede jen o poměrně těsných šest procentních bodů. Pozorovatelé spolu s tím připomínají, že se z indické předvolební kampaně vytrácí podstata politických programů a že vůbec není jisté, zda bude Módí – kdysi šampion ekonomických reforem – s nutnými změnami pokračovat i po volbách.