Z předměstí jižního Damašku se evakuovalo přes 8000 lidí. Oblast je pod kontrolou ruské a syrské policie

Příměstské oblasti Babílá, Bajt Sahm a Jaldá opustilo podle Syrské organizace ochránců lidských práv (SOHR) 8400 bojovníků a jejich příbuzných. Evakuace začala 3. května a poslední skupina odešla ve čtvrtek.

SANA oznámila, že ti z povstalců, kteří se pro evakuaci nerozhodli, mohou zůstat, ale musejí odevzdat zbraně. Chod oblasti začnou zajišťovat státní úřady. Očekává se, že vláda na místo vyšle policisty, kteří zajistí pořádek. SOHR dnes oznámila, že syrští i ruští policisté už začali přijíždět.

Část bojovníků odjela podle SOHR do Idlibu, další do Afrínu, který mají pod kontrolou povstalci podporovaní Tureckem. Jiní bojovníci pak odjeli do jižní provincie Dará u jordánské hranice.

Jinou část jižního okolí Damašku, Jarmúk, drží i nadále příslušníci radikální organizace Islámský stát (IS). V Jarmúku je uprchlický tábor pro Palestince a IS ovládá také přilehlou část Hadžar al-Asvad. Právě to jsou dvě oblasti na okraji Damašku, které syrská vláda stále nemá pod kontrolou.