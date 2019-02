Z prezidenta faraónem? Poslanci chtějí, aby Sísí stál v čele Egypta do roku 2034

Příznivci egyptského prezidenta a někdejšího generála Abdala Fattáha Sísího v káhirském parlamentu představili návrh, podle kterého by úřadující hlava státu nemusela v roce 2022 odejít z funkce, jak přikazuje nynější znění ústavy. Pokud ústavní dodatek projde, mohl by Sísí stát v čele nejlidnatější arabské země až do roku 2034. Tedy do svých osmdesáti let.